Csupa vér: balesetet szenvedett Bódi Sylvi

Ahogyan arról már többször is beszámolt a Metropol, a gyönyörű Bódi Sylvi elhagyta az országot, hogy álmainak élhessen, és szörfoktató legyen. Ez az álom nagyszerűen valóra is vált, ugyanis nagyon sikeres és karriert futott be, és úgy érzi, ennél boldogabb soha nem volt. Azt azonban tudni kell, hogy a szörf olykor veszélyes is tud lenni, és bizony baleseteket is lehet szenvedni. Ezzel kapcsolatban jelentkezett be Sylvi.

Megérkeztem a Mentawai-szigetekre. Meg is volt az első szörf

- írja, és mutatja a véres kezét.

A képet IDE kattintva lehet megtekinteni.