"Öt éve vagyok józan" – Anne Hathaway vallomása élete legnehezebb időszakáról

A világhírű hollywood-i színésznő, Anne Hathaway korábban alkoholproblémákkal küzdött, ezt maga a sztár vallotta be, amikor rálépett a józanság útjára. A színésznő szívmelengető dátumot ünnepel ma, ugyanis elárulta, hogy 5 éve nem fogyasztott egy korty alkoholt sem. Döntésének hátterében az állt, hogy megszületett két kisgyermeke, akiknek nem tudott volna teljes értékű édesanyja lenni, ha továbbra is az ital fogságában marad. Az örömteli évfordulóról alapból nem akart posztot készíteni a színésznő, azonban az újságok megemlékeztek róla, hogy Anne Hathaway továbbra is tartja magát.

A LadBible az évforduló kapcsán felelevenítette, hogy korábbi interjújában mit árult el a színésznő, meddig akarja tartani a józansági fogadalmát, és mi vezette rá, hogy így döntsön.

Addig nem fogok inni, amíg a fiaim a házamban laknak. Nem akarok inni, amíg én adok reggelit a fiaimnak reggelente. Szükségük van rám. Az utolsó csepp a pohárban az volt, amikor egyszer rohannom kellett reggel az idősebb gyermekemmel az iskolába, és annyira másnapos voltam, hogy nem tudtam volna vezetni. Ez nekem elég volt ahhoz, hogy rájöjjek, hogy ez nem mehet tovább

– mondta el korábban Anne Hathaway. A most 41 éves színésznő így a születésnapja mellett a józansága évfordulóját is ünnepelheti.