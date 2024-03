Szulák Andrea lányáról: „Megtisztelő, hogy élvezhetem Rozina bizalmát”

Áprilisban már a 18. életévét tölti be Szulák Andrea kislánya. A Máté Péter-díjas énekes-színésznő és Rozina igazi anya-lánya kapcsolatban él.

Szulák Andrea nem erőlteti lányára a saját szakmáját (Fotó: Markovics Gábor)

Szulák Andrea felhőtlen viszonyt ápol gyermekével

A gyönyörű lány időként fel-fel tűnik az énekesnő Instagram-oldalán, és ahogy a fotók is mutatják, láthatóan közel állnak egymáshoz. Azt gondolnánk, egy kamasszal nem könnyű együtt élni, de az ő esetük ezt erősen cáfolja. A büszke anyuka elárulta, gyermeke és közte nincsenek tabutémák, és minden túlzás nélkül állítja, már-már meseszerű a kapcsolatuk.

„A lehető legjobb viszonyban vagyunk Rozinával. Anyuval nekünk is pont ugyanilyen kapcsolatunk volt.”

Nekem anyám volt a mentorom, a pszichológusom, a terapeutám, az ápolónőm, az edzőm.

„Teljesen véletlen módon ez köztem és a kislányom között is így alakult. Számomra megtisztelő, hogy élvezhetem Rozina bizalmát – nincsenek közöttünk tabutémák” – mesélte a színésznő, aki azt is elárulta, lát-e bármiféle affinitást, hogy Rozina követi majd édesanyja útját.

„Nem, ő normális” – mondta nevetve, de határozottan Andrea.

Rozina végtelenül intelligens ember, biztos vagyok benne, hogy nem azt a hivatást fogja választani, amit az édesanyja.

„Majd eldönti, merre indul el, de szerintem most még nagyon korán van az elhatározáshoz” – mondta az énekesnő.

Fontos számára, hogy lánya minden szerepben lássa

A művésznő neve már hosszú évtizedekkel ezelőtt egybeforrt a kiváló minőséggel és a prémium-színvonalú szórakoztatással. Egy új produkcióban mesehősöket szólalt meg a káprázatos hangján. Nincs lehetetlen számára...

„1994-ben mutatták be a mozik Az oroszlánkirály című rajzfilmet, amiben én is énekeltem. Most már apányi-anyányi emberek jönnek oda hozzám azzal, hogy rajtam nőttek fel” – meséli a Sorry! magazinnak adott interjúban. „Az Óperencián túl esetében az volt a legfontosabb szempont, amikor elvállaltam a munkát, hogy egytől egyig nagyon szeretem az embereket, akikkel együtt szerepelhetek a darabban. Nem hiszek abban, hogy szeretet nélkül létrejöhet bármilyen produkció. Előfordul, hogy nem mindenhol van megfelelő anyagi, technikai és infrastrukturális háttér egy projekthez, ám mindezt képes messze felülírni a szeretet. Számomra mindig fontos volt, hogy a gyerekem ilyen szerepekben is lásson, még akkor is, ha már egy nagykamasz csajszi” – árulta el Szulák Andrea.