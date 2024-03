Megtörte a csendet a gyönyörű sztármami: évekig tartó találgatásoknak vetet véget ezzel

Megan Fox nemrégiben egy podcastműsor vendége volt, ahol nyíltan beszélt arról, hogy élete során eddig milyen plasztikai beavatkozásokat végeztek el rajta. A 37 éves színésznő elárulta, hogy először a melleit csináltatta meg, még 21-22 éves korában.

Megan Fox őszintén vallott a plasztikai beavatkozásairól Fotó: Mark Von Holden/NBC/Getty Images

Aztán újra megcsináltattam őket, amikor befejeztem a gyerekeim szoptatását, mert nem tudom, hova tűntek. Nemrég pedig ismét műtöttek

– mesélte a színésznő, majd megjegyezte, hogy az utóbbi műtéte az korrekciós volt, mert az implantátummal voltak problémák.

Megan Fox elárulta, hogy a húszas évei elején orrplasztikát is csináltatott, az emberek pedig gyakran azzal vádolják, hogy az orrát nézve több beavatkozáson is áteshetett. A sztár hozzátette, hogy volt egy olyan műtétje is, ami remekül sikerült, mégsem fog róla beszélni a nyilvánosságnak.

„Nagyon jó volt, és nem egy ismert plasztikai műtétről van szó” – magyarázta a Megan Fox, majd megjegyezte, hogy ő egyébként nem szereti az ilyen beavatkozásokat, mert szerinte a teste nem reagál jól például az érzéstelenítésre sem.