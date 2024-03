Hűha: Horváth Gréta most igazán megmutatta magát

Horváth Gréta plasztikai műtéteiről nem egy cikk született, ám az influenszer nem csak egy fotómontázzsal, de egy kifejezetten hosszú és részletes bejegyzés most igazán megmutatta magát. Mindazoknak, akik valóban kíváncsiak rá.

Horváth Gréta elárulta, micsoda változásokon is ment keresztül (Fotó: TV2)

„Tudjátok, sokszor hallom mostanában azt, hogy mennyire más lettem. (Nem negatív értelemben). Igen, más lettem. Szándékos volt. Változni akartam, és változtatni minden olyan dolgon, ami zavart vagy szorongással töltött el.”

– kezdi Instagram-oldalán Horváth Gréta. Majd rátért a részletekre. Másokkal szemben tapintatosan, de őszintén, önmagáról pedig elképesztően nyíltan mesélt.

„Emberek jöttek, mentek. 2 plasztikai beavatkozás, 2 éven belül. Most volt rá erőm, időm. Teljes életmódváltás, gondolati szinten is átformálni az ételekkel való viszonyom. Megtalálni a helyem a világban, és elfogadni a változást. Rengeteg önfejlesztő tanfolyamon vettem részt, tanultam és fejlődtem. Nyitottam a világra. Most ez a poszt nem a kg-ról szól, hanem a mentális ugrásról, ami az egész életemre hatással lett. Röviden és tömören, megtanultam nemet mondani, határokat húzni. Elengedni azt a dolgot, «hogy majd mit gondolnak mások». Nagyon fárasztó dolog ezzel együtt élni és döntéseket hozni.”

Ám Gréta szavaiból kiderül, nem csak az elengedést tanulta meg, de azt is, hogyan mondjon igent!

„Megtanultam magamnak igent mondani! Megtanultam, engem mi tesz boldoggá, és én ebből a mérhetetlen energiából hogyan tudok adni másoknak. Zárkózottabb lettem másokkal, szeretem a csendet. Bátrabb lettem, erősebb és igyekvőbb mint valaha. Kíváncsibb vagyok mint bármikor az életben. Tanulni szeretnék, jobban mint valaha. Itt a tavasz, az új dolgokra remek lehetőség. Nyiss te is magad felé, és soha ne érdekeljen, ki mit gondol majd rólad! Tanulj megbocsátani, nyiss a fontos dolgok felé! Kerüld azt a közeget, amiben szorongsz, vagy rosszul érzed magad! Az egódat meg tedd a zsebedbe!”

– tanácsolta követőinek Gréta. Hogy neki ez miképp sikerült? Erről is fellebbentette a fátylat!

„A család a mindenem, a szüleim, testvérem, párom, mamám, fiam. Nekem ők 6-an a minden! A többi csak háttérzaj...”

– árulta el a mások számára is megvalósítható módszerét.