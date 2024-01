Túltolta a plasztikát? Horváth Gréta felismerhetetlen legújabb videójában

Hatalmas átalakuláson ment keresztül Horváth Gréta az elmúlt két évben, amióta volt férje, Meggyes Dávid elhagyta. Az influenszer komoly életmódváltásba kezdett, megszabadult 28 kilótól, plasztikai sebész pedig új orrot és új hasat szabott neki. Amivel nem is lenne semmi baj, de egyes kommentelők szerint túl sokat változott a külseje, és már alig hasonlít arra a Horváth Grétára, akit a nézők megismertek és megkedveltek az Ázsia Expresszben.

Így ismerte meg az ország Horváth Grétát az Ázsia Expresszben (Fotó: TV2)

Átalakult Horváth Gréta arca

Energiát, munkát, időt és pénzt nem kímélt az influenszer, hogy fizikailag és mentálisan is megváltozzon. Gréta önbizalomhiánytól szenvedett, tele volt gátlásokkal, komplexusokkal és szembe akart nézni azokkal a félelmeivel, amik miatt sokat szenvedett. Az átalakulása tényleg elképesztő és dicséretre méltó: 28 kilótól sikerült megszabadulnia, lelkileg pedig erősebb, mint valaha.

A sztáranyuka sosem tagadta, hogy nagyon is hisz a különféle kisebb szépészeti beavatkozásokban. A válása óta azonban úgy tűnik, megváltozott a véleménye, ami sokaknak szemet szúrt. Megműttette az orrát, átesett egy mellplasztikán, feltöltette a száját, legutóbb pedig a fogyása után megereszkedett bőrt távolíttatta el plasztikai sebésszel. Az egyik online bulvár platformon többször volt már téma, hogy exe későbbi párjára (azóta már ők is szakítottak), Stana Alexandrává műtette magát. Mindenesetre a minap a live-ozós videójában már rá sem lehetett ismerni. Hogy ez a plasztika eredménye, vagy csak sok a smink? Azt mindenki döntse el maga.

Megmutatta plasztika előtti hasát

Az biztos, Horváth Grétát nem zavarják a rosszindulatú kommentek, ő teljesen elégedett a külsejével és tele van önbizalommal. Újabban előszeretettel mutatja meg magát fehérneműben is. Mint ahogy most is tette és végre megmutatta Instagram sztoriban, hogy nézett ki a hasa plasztika előtt és most.

A fogyás után így nézett ki Gréta hasán a bőr (Fotó: Instagram)