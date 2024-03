„Abban a házban laktam, ahol kinyomtatták a Tizenkét pontot és a Nemzeti dalt” – Nacsa Olivér meglepő vallomást tett

Szerdán mutatták be a Most vagy soha! című történelmi kalandfilmet, amire rengeteg sztár volt kíváncsi. Többek között Nacsa Olivér és Tripolszky Anna is, akik elárulták, számukra miért különleges március 15.