L.L. Junior összefutott az Amerikába jöttem 2. sztárjával – Fotó

Szerelmével, Dárdai Blankával utazott az Egyesült Államokba L.L. Junior március közepén. A pár New Yorkban és Floridában is fellépett, de jutott idő városnézésre is. Sőt: a rapper New Yorkból hazafelé jövet összefutott a népszerű amerikai humoristával, Tracy Morgannal is, aki készséggel mondott igent egy közös fotóra!

Fotó: MG

Bár könnyen lehet, hogy a poéngyáros többeknek nem sokat mond, de ha meglátják az arcát, akkor jó eséllyel mosolyra húzódik a szájuk. Tracy Morgan legutóbb az Amerikába jöttem 2.-ben szerepelt Eddie Murphyvel, de játszott a Tor-túrában, az Első vasárnapban és a Pofoncsatában Ice Cube-bal, a Csontdarálóban Adam Sandlerrel, A két kopperben pedig Bruce Willisszel.

„Képzeljétek, egy nagyon ismert stand up comedys színésszel is összefutottam még New Yorkban hazafele :) Felismeritek? Király Viktor & Musimbe Dávid Dennis, nektek ez kö-te-le-ző!”

– írta Junior.

L.L. Junior Instagram-oldalán közzétett friss fotócsokrában a hetedik képen látható együtt az amerikai és a magyar sztár.

Íme egy filmrészlet a 2021-es Amerikába jöttem 2.-ből, benne Tracy Morgannal!