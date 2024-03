Eddig még soha nem látott fotókat osztott meg családjáról Kulcsár Edina, nyomós oka volt rá

Mint ahogy azt már megszokhattuk, Kulcsár Edina és férje, Varga Márk, azaz G.w.M körül mindig zajlik az élet, nem is olyan rég például azzal tartották lázban az egész hazai sajtót, hogy bejelentették második közös gyermeküket várják.

Kulcsár Edina hosszabb bejegyzést tett közzé Fotó: Instagram

Így a volt szépségkirálynőnek ez már a negyedik terhessége, ami elmondása szerint egyben a legcsodálatosabb is. Most pedig ismét betekintést engedett az életükbe, ugyanis több, eddig még nem látott fotót is megosztott az Instagram-oldalán, a boldogság világnapja apropóján.

Ma van a boldogság világnapja! Egyrészről érdekes, hogy egyes dolgoknak, érzéseknek világnapokat tűznek ki, másrészről pedig ha jobban belegondolunk, akkor szükségszerű, hogy néha emlékeztessenek minket mindarra, ami az élet valódi értelme. Olyan dolgokra, amikbe sokszor minden egyes nap kapaszkodni kellene

– kezdi bejegyzését a sztármami, majd így folytatja:

A gyerekek önzetlen szeretete, mosolya, vidámsága, az idősebbek bölcs tanácsai, a ráncok mögötti hihetetlen tapasztalat, egy boldog pár, akik képesek megmutatni a világnak, hogy létezik a mindent elsöprő szerelem, egy macska, aki dorombol és tőled látja szebbnek a holnapot, egy kutya, aki megtisztel a szeretetével és az odaadó hűségével…, és persze még megannyi dolog, ami boldoggá tesz, amik jó érzéseket váltanak ki belőlünk. Ilyen dolgokra kellene koncentrálni nap mint nap, de a külső behatások, más emberek keserűségének a kinyilvánítása képes más irányba terelni minket.

Kulcsár Edina ezt követően kifejti, hogy azért vannak világnapok, hogy beszéljünk az ilyen dolgokról, és felhívjuk egymás figyelmét ezekre. Majd arról ír, hogy nem véletlen, hogy nincs rosszindulat világnapja, szerinte ugyanis ez sokaknál már természetes állapot.

Erre nem kell felhívni a figyelmet. Már olyannyira jelen van a világban, hogy a legtöbben már fel sem ismerik. Sem másokban, sem pedig önmagukban. Aztán lehet, hogy már tényleg olyan sok ilyen ,,beteg” ember van, hogy már ők is megérdemelnének egy ilyen világnapot. Mindenesetre szerintem mindannyian tudjuk, hogy mire kell koncentrálnunk ahhoz, hogy jól legyünk. Legyél ma te az, aki valakinek boldogabbá varázsolja a napját. Sok aprósággal lehet más boldogságáért tenni, amik nem kerülnek semmibe, csak egy kis odafigyelésbe!

– zárta gondolatait Kulcsár.

A bejegyzéshez csatolt családi fotókat ITT tudod megnézni!