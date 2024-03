Ezt nem lehet könnyek nélkül bírni: III. Károly szívmelengető fotóval emlékezett meg az édesanyjáról

Az Egyesült Királyságban a nagyböjt negyedik vasárnapján, 2024-ben március 10-én ünneplik az anyák napját, ami sok ember számára egyben szomorú ünnep is: azok, akik már elveszítették az édesanyjukat, ilyenkor könnyes szemmel emlékeznek vissza a szeretett szülőre. Nincs ez másképp III. Károlynál sem, aki egy szívfacsaró posztban kívánt békés vasárnapot azoknak, akik hozzá hasonlóan már nem köszönthetik fel személyesen az édesanyjukat.

„Békés anyák napját és vasárnapot kívánok minden anyának és azoknak, akik elveszítették az anyukájukat” – írta a lábadozó Károly. De ha a megható üzenet nem lett volna elég, még a közzétett fotó is könnyeket csalt a rajongók szemébe: a 75 éves király ugyanis egy 1985-ben készült képet mutatott meg a világnak, amelyen egy pólómeccs végén csókol kezet a szélesen mosolygó II. Erzsébetnek – írja a Daily Star.

A szívet melengető bejegyzést elárasztották a kommentek: „Nekünk is nagyon hiányzik!”, „Gyönyörű fotó” – írták többen is, míg a legmeghatóbb üzenetet egy anyuka írta a képhez: „Biztos vagyok benne, hogy ő királyi fensége most minden eddiginél jobban hiányolja a társaságát. Nem számít, hány éves vagy, ha beteg vagy, mindig szükséged van az anyukádra.”