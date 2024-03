Friss szerelmes fotón Tóth Gabi és Papp Máté Bence

Mint ismert Tóth Gabi a válása után egy nagyon nehéz időszakon ment keresztül, amiben rengeteg bántás érte. Mindezt azért, mert hamar újra rátalált a boldogság a Fricska táncegyüttes egyik tagjának személyében.

Fotó: Ladóczki Balázs

Tóth Gabinak azonban rengeteg erőt adott Papp Máté Bence szerelme és a tánc is. Nemcsak vigasz talált ebben a kettősben, de általuk túljutott a legnehezebb pillanatokon is. Most pedig az énekesnő javában készül a Tina Turner emlékkoncertre, ahol nem csak énekelni, hanem táncolni is fog.

„A tánc csodálatos dolog, mert olyan testtudatot ad, amivel könnyebben tudom az éneklést is használni. Szeretem a kihívásokat, azért csinálom, mert szeretem följebb tenni a mércét, és magamat is meglepni, hogy képes vagyok megugrani. Ez most is így lesz. A párom a néptánc világában mozog, egész máshova kell helyezni a testsúlyokat. Más, mint a latin, de salsázni szoktunk. Táncikálunk ha kell, ha nem. Bánatunkban, örömünkben, a tánc az mindig gyógyír a léleknek” – mondta korábban Tóth Gabi.

Gabiról és Bencéről egyébként több közös kép is napvilágot látott már, amin mindegyiken kivétel nélkül egymás karjában láthatók. Ez is bizonyítja, hogy mennyire oda vannak a másikért. Nincs ez másként Tóth Gabi és Papp Máté Bence legfrissebb szerelmes fotóján sem, ami a szezonnyitó koncert után készült róluk.

Íme Tóth Gabi és szerelme legfrissebb közös képe: