Állatorvosnak és ingyenes ruhatárban is jattol a Luxusfeleség

Polgár Tünde szenvedélye és missziója az etikett-tanítás. Youtube-oldalán legutóbb a borravalót illető illemszabályokról értekezett.

Polgár Tünde a borravaló etikettjéről mesélt, s arról, ő kinek ad, s kinek nem. (Fotó: Máté Krisztián)

Polgár Tünde a szervizdíjról

„Mióta van szervizdíj, kicsit megnehezíti az életünket, hogy ez most a borravaló, vagy nem? Elvileg a borravaló és a szervizdíj nem ugyanaz. De országa válogatja. Hiszen például Franciaországban vagy Olaszországban a szervizdíj része a borravaló, ha ott nem adsz pluszt, nem történik semmi. Japánban pedig a borravalót sértésnek veszik. De van Ázsiában, ahol a turizmus miatt már elfogadják, sőt elvárják. Magyarországon bonyolultabb a helyzet” – fogalmazott videójában Tünde. „Régen természetes volt, hogy a számla végösszegére rátesszük a borravalót, a szervizdíj óta elbizonytalanodunk” − fogalmazott, majd hozzátette, ha elégedettek vagyunk a szolgáltatással, érdemes jattolni.

Illetlen a túl kevés, de túl sok borravaló is

Tünde elárulta, mind Magyarországon mind Amerikában azt tapasztalja, hogy a taxisok már elvárják a borravalót – Amerikában akár 25 százalék jattot is –, de ő csak akkor jattol, ha a sofőr kinyitja az ajtót, segít a csomagtartóba ki-bepakolni.

„A borravaló nem egy kötelező dolog, de rossz hírem van, az etikett szerint elvárt. A neked nyújtott szolgáltatást ezzel hálálod meg, ezért így illik” – fogalmazott a csinos luxusfeleség, majd hozzátette: túl kevés – de túl sok borravalót is adni illetlen!

Kutyakozmetikusnak és ingyenes kabáttárolásért is extrán fizet

„A postásnak illik párszáz forintot adni, főleg ha pénzt hozott neked” – tette hozzá Tünde, aki a futárnak is rendszerint jattol, különösen az ételfutárnak. De a kutyakozmetikusnak, kutyaorvosnak is elismeri munkáját: mint mondja, nagy testű kutyusa, Zeusz ráadásul türelmetlen természet is. De Tünde akkor is a pénztárcájába nyúl, de egy rendezvényen ingyenes a ruhatár.