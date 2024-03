A medence széléről buzdítja Hosszú Katinkát kislánya - Szívmelengető fotó!

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, Hosszú Katinka folyamatosan készül az idei olimpiára, de emellett édesanyaként és feleségként is helyt áll a mindennapokban. Reggelente úszóedzésekre, és konditermi edzésekre jár, délután gyereket nevel és mesét olvas. Azután megint kőkemény edzések, majd egy kis közös időtöltés a férjével és kislányukkal. Legújabb fotója most azt bizonyítja, hogy párja Gelencsér Máté és gyermeke Kamília is teljes vállszélességgel támogatja az édesanyát, ugyanis a hétfő reggeli úszóedzésre elkísérték Katinkát, és a medence széléről buzdították őt.

A 2024-es olimpia július 26-án veszi kezdetét, a megmérettetésre Katinka is hosszú hónapok óta készül, azonban különleges helyzetben kezdte meg az edzést, ugyanis első gyermeke mindössze tavaly augusztusban született, úgyhogy félévvel a gyermekáldás után máris rászolgált a nevére az Iron Lady.