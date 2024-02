Újabb sztárpár van kialakulóban?

A sztárvilágban több olyan „esettel” találkoztunk már, amikor a munka hozott össze két embert. Ne is menjünk nagyon messzire, legutóbbi alkalommal a Dancing with the Stars párosa, Krausz Gábor és Mikes Anna a közös munka által kerültek közel egymáshoz.

Peter Srámek 2024-es terveki között szerepel, hogy magánéletét is rendbe hozza (Fotó: Peter Srámek/Facebook)

Az embereknek pedig elég egy fotó ahhoz, hogy két, egymás mellett álló személyt összeboronáljanak. Így járt most Peter Srámek és Fásy Zsüliett is. A fiatal énekes február 11-én tartotta nagykoncertjét a Kongresszusi Központban, a dátum pedig egybeesett a csinos lány születésnapjával. A rendezvényen Fásy Ádám is részt vett lánya kíséretében. Az est végén egy fotó erejéig pedig a kamera elé is álltak, sokaknak pedig fel is tűnt a közös kép, amin az énekes és Zsüliett látható. Kiderült, hogy a csodálatos virágcsokrot nem mástól, mint Petertől kapta. Természetesen a fotó nem jelenthet egyet azzal, hogy egy párt alkotnak, bár az is igaz, hogy igen jól mutatnak egymás mellett.

A szlovák származású énekes nemrég a Ripostnak arról mesélt, hogy a 2024-es évnek újult erővel vágott neki, és a karrierje mellett a magánéletét is szeretné rendbe tenni. Nem csinál titkot abból, hogy nemrég ért véget egy kapcsolata, jelenleg szingli.

„Nem keresek senkit, ha szembe jön valaki, akkor biztosan észreveszem. Nyitott vagyok” – mondta nemrég a lap érdeklődésére.

Ez is okot adhat az internetezőknél a találgatásra, vajon tényleg új szerelem van kialakulóban? Az említett fotó itt tekinthető meg.