Tilinger Attila a karrierjéről vallott: „A Házibuli és én teljesen eggyé váltunk"

Egy korszak lezárult: Tilinger Attila, vagy ahogy sokan emlegetik, Házibuli Attila év végén bejelentette, hogy visszavonul a színpadtól, az énekléstől. Kihangsúlyozta, mindez nem jelenti a nevével fémjelzett zenés műsor megszűnését, csupán szeretne egyéb zenei, kiadói tevékenységekre koncentrálni. A Metropol most arról kérdezte, mennyire áldás, és mennyiben teher, hogy több mint húsz éve már, hogy összeforrt a neve a „házibuli” jelzővel.

Tilinger Attila háttérbe szorítja az éneklést, de nem távolodik el a zenétől. (Fotó: Picasa / Csányi István )

„Ettől a terhet nem jelentő »gyermektől« nem szabadulok meg”

Nem volt könnyű elfogadnom, de ez valahol természetes, hiszen hosszú éveken keresztül nem használtam a vezetéknevem a színpadon, így valamihez kötni kellett a szimpla Attilát

— kezdte Attila, majd hozzátette: „Tény: összenőttem ezzel a 22 éves műsorral, szét sem lehet bennünket szakítani, pedig számtalan egészen más jellegű műsort csináltam már kamera előtt, vagy mögött, de ezek csak megállók voltak a pályámon, igaz számomra ugyanolyan fontos mindegyik, mint a Házibuli. Nyilván ennek nagyobb a súlya, hiszen kevés olyan műsort lehet említeni a hazai televíziózásban, amely rohamosan halad afelé, hogy lassan egy negyed évszázadot megéljen.”

Mondta az énekes, majd azt is elárulta, már jó ideje gondolkodott azon, hogy egy új projektbe kezdjen:

Egyébként az elmúlt években többször is erősen vágytam arra, hogy valami újba, egészen másba kezdjek képernyősként, de újra és újra tudomásul kell vennem, hogy ettől az egyébként számomra terhet nem jelentő »gyermektől« nem szabadulok meg soha, nem lehet tiszta lappal belekezdeni semmibe, mert a Házibuli és én teljesen eggyé váltunk, ezt bármibe is kezdenék, vinnem kellene magammal.

Tilinger Attila: „Nem vagyok bulis természet”

Vajon a magánéletében is ő lenne minden házibuli lelke?

A privát életemben egyébként nem vagyok bulis természet, szeretem a csendes baráti összejöveteleket, a nagy beszélgetéseket, a tartalmasan megélt időt nagyra értékelem

— ismerte el a zenész, aki az utóbbi időben az énekléstől hátrébb lépve, a kiadói munkáira, dalszerzésre, tehetségek felkarolására koncentrál.

Bár Tilinger Attila neve összeforrt a házibulival, ő maga nem rajong a zajos bulikért. Fotó: Csányi István

Két szívműtét után mára teljesen jól van

Néhány éve aggasztó híreket lehetett olvasni a zenészről: két szívműtéten is átesett. Most elárulta: már elhagyhatta a gyógyszereket, és az edzéshez is visszatérhetett.

„Kettő beavatkozást végeztek rajtam, a másodikat pont négy éve. A pitvarfibrillációból egy ideig fennmaradtak az extra ütések és néhány »megfutás« (így nevezik azt, amikor beindul a fibrilláció, de néhány másodperc múlva spontán szűnik).

De már lassan két éve tünetmentes vagyok, szerencsére a gyógyszereket is elhagyhattam teljesen. Futok, abszolút egészségesen igyekszem étkezni, figyelek a testalkatomra, nem élek semmilyen káros szenvedéllyel és rendszeresen járok minden olyan szűrővizsgálatra, ami általában javasolt.

A szabadidőmben az idén egy régi-új hobbim, a futás került előtérbe, szerencsére erre mindig van lehetőség egy-egy órát szakítani, így egy kimerítő munkanap után jól esik a szabad levegőn egy kiadós kardióedzés” – árulta el.