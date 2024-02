Tilinger Attila elárulta, mikor tér vissza a színpadra

Tilinger Attila, vagy ahogy sokan emlegetik, „Házibuli” Attila egy hónapja jelentette be, hogy visszavonul a színpadtól. A Metropolnak elárulta, hogy ennyi idő távlatából hogyan látja ezt a döntést.

Tilinger Attila egy hónapja lépett vissza az énekesi karriertől. Elárulta: nem lett kevesebb teendője így sem Fotó: Picasa/Csányi István

Tilinger Attila: „Ilyenről szó sem volt”

„Egyelőre nem is értem rá ezen gondolkodni!” – ismerte el jókedvűen a zenész. „De érdekes tény, hogy jelentősen megszaporodott a koncertmegkeresések száma azóta.

Valahogy kontraproduktívvá vált a sztori, olyan érzésem van, mintha a »szünetet tartó Attila« érdekesebb lenne, mint az aktív

– fogalmazott a Metropolnak az énekes. Majd hozzátette:

„Egyébként érdekes volt a hír lecsengése is, mert több helyen a műsorom megszűnéséről számoltak be, holott ilyenről szó sem volt. Pusztán arról beszéltem, hogy a teendőim prioritási sorrendjének végére került a színpad amiatt, hogy nem érzem azt a belső késztetést, tüzet, ami motivált két évtizeden keresztül. Töltődni szeretnék, a televíziós munkáimmal foglalkozni és a stúdióban is több időt szeretnék eltölteni dalok írásával és hangszereléssel, kvázi most a háttérben szeretném a sikereket és a boldog pillanatokat megélni. Jelenleg nem érzek vágyat a visszatérésre, de azt sem tudom kijelenteni, hogy ez bármikor nem változhat meg” – szögezte le Attila, aki az elmúlt időszakban kétévente jelentetett meg új albumot. Mivel a legutóbbi fél éve látott napvilágot, nem tartja kizártnak, hogy másfél év múlva új dalokkal és régi slágerei áthangszerelésével tér majd vissza.

Attila nem tartja kizártnak a visszatérést Fotó: Csányi István

Heti egy szabadnapot enged magának

A zenei producerként, dalszerzőként is dolgozó Attila korábban azt nyilatkozta, hogy picit több szabadidőt remél a változás után: most kiderült, ez nem így lett.

„Ennyire húzósan még egy év sem indult, mint az idei. A kiadónál nagy tervek vannak, minden előadónk nyüzsög, mi pedig igyekszünk nem állni a jó ötletek útjában. A napi teendőim minden időmet felemésztik, mindössze egy napot teszek teljesen szabaddá minden héten, amit az »énidőre« és a családra fordítok. A szabadidőmben az idén egy régi-új hobbim, a futás került előtérbe, szerencsére erre mindig van lehetőség egy-egy órát szakítani, így egy kimerítő munkanap után jólesik a szabad levegőn egy kiadós kardióedzés.”