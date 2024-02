„Amikor ágyat érek, szétköhögöm magam” – kétoldali tüdőgyulladást kapott a magyar énekesnő

Sima kis vírusra gyanakodott, kétoldai tüdőgyulladás lett belőle! Sebestyén Katja, a Sztárban Sztár leszek! első évadának felfedezettje körülbelül egy héttel ezelőtt kezdte el érezni, hogy valami nem stimmel: köhögött és hőemelkedése lett a semmiből. Az énekesnő napokig csak tűrt és tűrt, ám mivel a tünetek nem enyhültek, úgy döntött, csak elmegy az orvoshoz. Milyen jól tette!

Sebestyén Katja kétoldali tüdőgyulladással küzd (Fotó: TV2)

„Felírtak nekem egy rakat gyógyszert! Hörgőtágítót, antibiotikumot, gyulladáscsökkentőt. Kiderült ugyanis, hogy kétoldali tüdőgyulladásom van, az a mázli, hogy nem vírusos, hanem bakteriális, így az antibiotikumok azonnal elkezdték megtenni a hatásukat. A betegség tetőpontján már túl vagyok pár napja, de még így is az van, hogy amint ágyat érek, szétköhögöm magam” – kezdte a Metropolnak a mindig vidám és energikus énekesnő, akinek tele van a naptára fellépésekkel, és joggal gondolhatnánk, hogy a betegség miatt le kellett mondani a bulikat. Erről azonban szó sincs.

Sebestyén Katja ugyanis pontosan tudja, mit kell tenni ebben az esetben.

„Van egy kis trükk, amit az énekesek ilyenkor előszeretettel alkalmaznak. Olyan dalokkal készülnek, amit pár hanggal lejjebb is el tudnak énekelni, így nem kell lemondani a fellépést. A szóvivőbálon pár napja például a Sztárban Sztár leszek! miatt hangutánzást kértek tőlem. Oláh Ibolyával készültem”

– nevetett Katja, aki csütörtökön már kerítést is csiszolt, a pihenés ugyanis nem a legnagyobb barátja.

Sebestyén Katja a sorsra bízza, születik-e újabb gyermeke

Katjával nagyot fordult a világ a TV2 tehetségkutatóját követően, ugyanis 2021-ben hivatalosan is elvált a férjétől, akivel 16 évig élt házasságban, és akit két gyermekkel ajándékozott meg. Katja végül egy nagyon jó barátjában, Petiben lelt igazi lelki társra, szerelmük pedig annyira tartósnak bizonyult, hogy 2021 nyarán, mindössze 3 hónappal a válás után feleségül ment hozzá, 2022. február elején pedig világra jött szemük fénye, Patrícia.

Azt még senki sem tudhatja, hogy a 2024-es év mit tartogat az énekesnő számára, ám egy kevéssé komolyan vehető facebookos jóslat szerint idén újra megérkezik hozzájuk a gólya. Ezt a víziót Katja nevetve osztotta meg a Facebookon, majd megkeresésünkre elárulta, hogy is áll most a babaprojekt.

„Nem védekezünk a férjemmel, ennyit elárulhatok! Úgy vagyok vele, hogy ha jönni akar az újabb kis csoda, akkor jöjjön. Ám ami a fogyást illeti, az nem sikerült, sőt! Az az igazság, hogy nagyon jól főzök, az evés ráadásul nálunk mindig egy közösségi élmény, nem beszélve az ünnepekről. Zabáltam, na! Ráadásul valahogy nem is indul be a fogyás, pedig most, hogy egyedül vagyok otthon, éheztetem magam. Csak nem akar a mérleg kevesebbet mutatni száz kilónál, amit nagyon sajnálok, sőt vannak olyan napok, amikor száztíz kiló is vagyok, mert megköti a testem a vizet. Lényeg a lényeg, hogy korábban a testsúlyomhoz kötöttem az újabb babát, most elengedtem ezt a kérdést. Természetesen az életkoromat is figyelembe kell venni, hiszen hamarosan negyvenkét éves leszek, és korábban is arra figyelmeztettek az orvosok, hogy nehezen fogok teherbe esni. Meglátjuk, mit hoz az idei év” – ecsetelte a Metropolnak januárban Sebestyén Katja.