Olasz szívtipró veszi át Bruce Willis helyét

Betegsége előtt öt éven keresztül Bruce Willis volt a magyar HELL energiaital reklámarca. Tavaly aztán új fejeztet nyitott a cég, és a világ megmentője után hétköznapi hősöket választott kampányához.

Fotó: Hahn-Marechal-Nebinger / NORTHFOTO

Nekik nem a világot kell megmenteniük, de a saját életükben szükségük van egy kis extra motivációra a kisebb-nagyobb nehézségek leküzdéséhez

- mondta akkor a Hell Energy márkavezetője.

A cég ezt a vonalat vitte tovább, ám a hétköznapi helyzetekbe most Michele Morronét ültette: láthatjuk őt egyebek között a reggeli fürdőszobai rutinja és edzés közben is. Az olasz sármőr, aki kertészből lett a kifutók, majd a filmvászon sztárja, két héttel ezelőtt jelentkezett be közösségi oldalán Budapestről, és azóta találgatták a rajongók, vajon miért lehet Magyarországon. Most tehát lehullt a lepel: ő lesz ezentúl hazánk piacvezető üdítőgyártójának a reklámarca - adta hírül a Mindmegette.