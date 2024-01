Hoppá: Budapestre jött a színész, akiről minden nő álmodik — Fotó

Örülhetnek a magyar nők, hazánkba érkezett ugyanis Michele Morrone, az az olasz szívtipró, akit a legtöbben a 365 nap trilógia sármos főszereplőjeként, Massimo Torricelliként ismerhettek meg.

Michele Morrone, az olasz szívtipró Budapestre jött. (Fotó: PA Images / Fotó: Northfoto)

A hazánkban először 2020-ban, a Netflixen bemutatott lengyel erotikus thriller hatalmas sikert aratott világszerte, amit alátámaszt az is, hogy több országban is a legnézettebb produkció lett abban az évben. A 33 éves olasz színész már fel is fedezhette Budapestet, és bizony nem akármilyen helyen szállt meg. Morrone a közösségi oldalán, egy korlátozott ideig látható Instagram-sztoriban jelentette be, hogy hétfő este már a magyar fővárosban tartózkodott, és a helyi luxusszálloda, a Four Seasons Hotel Gresham Palace környékéről lőtt egy képet, amelyen a Lánchíd látható.

Az egyelőre kérdéses, hogy Michele pontosan miért jött Budapestre, nem kizárt, hogy forgat, de az is elképzelhető, hogy koncerthelyszín után kutat. A színészet és a modellkedés mellett ugyanis a zene is nagyon közel áll a szívéhez. Új albuma, a Double címet viselő korong tavaly szeptemberben jelent meg.

Akármi is Michele látogatásának a célja, talán nincs is olyan nő Budapesten, aki ne állítaná meg szívesen egy szelfire az olasz csődört.

Nem Michele az egyetlen: imádják a világsztárok Budapestet

Michele Morrone mellett számos világsztár töltött már pár napot Budapesten. Ők bizony később szeretik is megemlíteni, mennyire odáig voltak a magyar fővárosért, beleértve a vendégszeretetet és a gasztronómiai különlegességeket. Johnny Depp, Angelina Jolie, Zendaya, Jamie Foxx és Will Smith is csak szuperlatívuszokban tudtak beszélni a magyar fővárosról, Emma Stone pedig itt forgatta a Szegény párák című filmjét, amiért nemrég Golden Globe Díjat kapott.