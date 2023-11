Hoppá! Újabb világsztárt kaptak le egy budapesti étteremben - Videó

Egyre több filmet forgatnak Magyarországon, azon belül is Budapesten, ezért ma már nem meglepő, ha egy világsztár jön velünk szembe. A hírességek közül sokan bele is szerettek a magyar fővárosba, élvezik, hogy az itteni rajongók nem agresszívak, nem nyomulnak annyira, így akár testőr nélkül, észrevétlenül elvegyülhetnek a pesti forgatagban, fedezhetik fel a város szépségeit.

A világsztárok is imádják Budapestet. (Fotó: Szigetváry Zsolt)

Mark Strong imádja Budapestet

Nem az első alkalom, hogy a brit színész, Mark Strong hazánkban forgat és mindig szívesen tér vissza a magyar fővárosba. Ő is azok közé a felkapott filmsztárok közé tartozik, aki bárhol forgat, egyedül, mindenfajta védelem nélkül elindul felfedezni a várost. Így mondhatjuk Mark Strong már ismeri Budapestet, ráadásul néhány magyar szót is tud. 2010-ben ugyanis a Suszter, szabó, baka, kém című kémtörténetet is itt forgatták, amiben be kellett magolnia pár mondatnyi magyar szöveget, ezek helyes kiejtésében partnere, Mucsi Zoltán adott tanácsokat, és Kálloy-Molnár Péternek jutott a megtiszteltetés, hogy hátba lőheti a brit színészt. A jelenetben feltűnik még Csuja Imre, valamint Ganxsta Zolee anyukája is. A színésznek még egy magyar kötődése van, dolgozott Szabó Istvánnal, A napfény ízé-ben, Sors Ádámot alakította.

Na de térjünk vissza napjainkra, Mark Strong jelenleg a Dűne előzménysorozatának forgatása miatt tartózkodik Budapesten. Javicco Corrino császárt alakítja majd a Dune: The Sisterhoodban. A forgatás várhatóan év végén, de legkésőbb 2024 elején zárul majd le véglegesen. A munkálatok már korábban megkezdődtek, mint ahogy a színészek ideértek.

A világsztár tegnap a magyar sztárok egyik kedvenc éttermében, a Türkizben vacsorázott, ahol természetesen a neki kijáró tisztelettel fogadták.