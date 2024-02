Mindenki erre várt: Vilmos herceg végre megtörte a csendet Katalin műtétje és III. Károly rákdiagnózisa kapcsán

Mint ahogy azzal már lapunk több ízben is foglalkozott, az utóbbi hetekben igencsak nehéz időszaka van a brit királyi családnak, ugyanis először Katalin hercegnéről derült ki, hogy egy komoly műtéten esett át, majd Károly királyról, hogy szintén műteni kell. Majd jött az újabb sokkoló hír: a brit uralkodó rutin műtétje közben rákos daganatot fedeztek fel.

Óriási érdeklődés övezte Vilmos herceg beszédét Fotó: AFP

Az események miatt most a szokásosnál is nagyobb figyelem irányul a családra, minden elejtett fél mondatnak örülnek az emberek, így nem is jöhetett volna jobbkor, hogy az ügy egyik legközelebbi érintettje, a trónörökös Vilmos herceg végre megtörte a csendet az elmúlt hetek eseményeiről.

Vilmos herceg viccelődve reagált az eseményekre

Vilmos szerdán tért vissza a munkába felesége, Katalin hercegné hasi műtétjét és apja, III. Károly király rákdiagnózisának bejelentését követően. Rögtön bele is csapott a dolgok sűrűjébe, ugyanis az este folyamán a londoni légi mentőszolgálat gáláján vett részt az egyesület védnökeként, az eseményen egyben az első nyilvános beszédét is megtartotta a család kórházi kálváriája után.

Először is köszöntötte az egybegyűlteket és háláját fejezte ki az eseményt tartó szervezetnek, majd így folytatta:

Szeretném megragadni az alkalmat, hogy köszönetet mondjak a Katalinnak és az édesapámnak küldött kedves támogató üzenetekért. Ezek mindannyiunknak nagyon sokat jelentenek, különösen az elmúlt napokban. Mondhatjuk úgy, hogy az utóbbi hetek számunkra inkább orvosi dolgokról szóltak, ezért úgy gondoltam, hogy eljövök egy légimentő-rendezvényre, hogy kiszakadjak végre ebből az egészből

– viccelődött Vilmos.

Az eseményen Tom Cruise is jelen volt, akivel nagyon jól kijött herceg és hozzá is volt egy rövidebb beszéde – írja a Mirror.