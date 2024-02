Ezért nem találkozott Vilmos a Londonba visszatért Harry herceggel – állítja a bennfentes

Vilmos herceg nem tervez találkozót az Amerikában élő Harry herceggel, aki apjuk rákos megbetegedésének hírét követően azonnal Angliába repült. Egy bennfentes szerint ugyanis a walesi herceg a hírek szerint ugyanis szeretne továbbra is Katalin hercegné ápolásával és gyermekeik nevelésével foglalkozni amellett, hogy trónörökösként most a királyt is helyettesítenie kell bizonyos kiemelt eseményeken.

Vilmos nem tervez időt szánni arra, hogy találkozzon a testvérével Fotó: AFP

A sussexi herceg a családját és teendőit hátrahagyva repült haza február 6-án a királyi családhoz, hogy támogatni tudja III. Károlyt. Az apa-fia páros egy fél óra erejéig találkozott egymással. Egy Harryhez közelálló bennfentes úgy nyilatkozott, hogy a 39 éves herceg azt remélte, testvérével is találkozni tud:

Elsődlegesen azért tért vissza Angliába, hogy meglátogassa az apját. Ha a lehetőség úgy hozza, hogy Wales hercegével is találkozhat, akkor biztos boldogan élne vele

– nyilatkozta a bennfentes.

III. Károly telefonon osztotta meg egészségi állapota részleteit szeretteivel még múlt héten. Harry már akkor repülőre akart ülni, azonban megkérték, hogy ezt a lépést csak akkor tegye meg, ha az udvar nyilvánosságra hozza az uralkodó rákbetegségét. A sussexi herceg hazatérése tehát nem volt váratlan. Vilmos tudott róla, hogy Harry Angliában lesz, mégsem szánt időt a testvérére.

A herceg kizárólag a feleségére koncentrál, aki műtétjét követően most gyógyulgat otthonukban három gyermeke és apja oldalán. Éppen ezért jelenleg nincs terve arra, hogy meglátogassa Harryt a béke első jeleként

– tudatta egy Vilmoshoz közel álló forrás a Mirrorral.

A hírek szerint Harry jelenleg egy londoni hotelben szállt meg, ugyanakkor elképzelhető, angliai tartózkodása idején visszaköltözik egykori lakóhelyére, a Buckingham-palotába, hogy minél közelebb legyen édesapjához, Károlyhoz.