Megható szavakkal üzent Marics Petinek Radics Gigi

Mint korábban megírtuk, a díva nemrég közös dalt adott ki a ValMar duóból megismert Marics Petivel. Közös alkotásuk csak úgy szárnyal, már majdnem 2 millióan látták a Youtube-ra feltöltött szerzeményt, amelyben több Dancing with the Stars-os "kollégájuk" is szerepelt. Többek között például Stana Alexandra vagy épp Lissák Laura. Nem volt kérdés tehát, hogy ezt a dalt a páros elénekli a ValMar első arénás nagykoncertjén januárban. A siker ott is hatalmas volt.

Marics Petivel közös képet osztott meg az énekesnő. Fotó: Ladóczki Balázs

Az eseményről persze emlékek is készültek fotók képében. Ezek közül Gigi egyszer már megosztott párat, de úgy érezte, akkor nem írta le eléggé, mennyire is büszke a fiúkra, így most új képek keretein belül újra megtette ezt:

Marics Radics. Túl sok jó kép készült rólunk Marics, Priviben már gratuláltam neked, de a többieknek még nem volt lehetőségem, aki ott volt a koncerteteken biztos, hogy örök élménnyel a szívében tért haza… Büszke vagyok rátok srácok!!!

- írta Gigi, aki nemrég komoly műtéten esett át, így nehéz napjaiban ezek a boldog pillanatok, emlékek vigaszt nyújthatnak számára.