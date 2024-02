Te tudtad? Ezek a sztárok egy műsornak köszönhetik a szerelmüket

Krausz Gábor és Mikes Anna mesébe illő románca nem egyedüli a magyar sztárvilágban. Számos híresség ugyanis pont egy műsornak köszönheti a szerelmét. Ilyen például Békefi Viki, Rácz Jenő, de Puskás Peti is...

Krausz Gábor és Mikes Anna mesébe illő szerelme a Dancingben kezdődött (Fotó: BS)

Krausz Gábor és Mikes Anna

Gyakorlatilag attól a pillanattól elkezdtek a tévénézők kombinálni, amikor először meglátták Krausz Gábor és Mikes Anna párosát a Dancing with the Stars parkettjén. Ez nem is csoda, hiszen a duó tagjai között szinte izzott a levegő, így sokan remélték, hogy több lehet köztük, mint barátság. Főleg azután, hogy a viharos válását követően a sztárséf exére, Tóth Gabira is rátalált a szerelem, így a rajongók szerint Gábor is megérdemelte volna a boldogságot.

Bár egy ideig titkolták a dolgot, végül januárban egy közös fotóval tudatták, hogy a barátság szép lassan szerelemmé alakult át, s most boldogabbak, mint valaha.

Békefi Viki és Feng Ya Ou

A két híresség 2019-ben a Sztárban sztár leszek! show-jában ismerkedett meg, majd szeretett egymásba. Már akkor tudták, hogy ez a szerelem más, mint a többi volt, ezért alig egy év elteltével összeköltöztek, tavaly pedig nemcsak az esküvőre került sor, hanem megszületett közös gyermekük is, Mei Liza. Azóta pedig a kistesó gondolata is felmerült a sztárpárnál!

Mindenképpen szeretnénk kistesót Lizinek. Most azért várunk még egy kicsit, de csak annyit, hogy ne legyen köztük nagy korkülönbség

– fogalmazott a Metropolnak Viki.

Puskás Peti és Dallos Bogi

Az énekesek egy tehetségkutató műsornak köszönhetik a szerelmüket. A ma már boldog házasságban élő pár kapcsolata azonban nem indult túl fényesen, tekintve, hogy Bogi először nem vette észre a jeleket, amiket Peti küldött neki, így csak hónapokkal később találtak egymásra.

„Hosszú udvarlási folyamat volt ez, pedig én már a castingon, amikor Bogival először találkoztam, tudtam, hogy mi remek páros lennénk.”

Próbáltam ezt a tudtára adni, de hónapokba telt, mire egyáltalán rájött, hogy udvarolok neki

– mondta Peti egy interjúban.

Rácz Jenő és Gyuricza Dóra

A sztárséf és Dóra a Konyhafőnök műsorában ismerte meg egymást, s mint kiderült Jenőnek már akkor nagyon tetszett a lány. Bár elmondása szerint ő sosem szokott flörtölni azokkal, akikkel üzleti vagy munkakapcsolatban van, a fiatal lánnyal kivételt tett. Az adások végén mindig magához ölelte a versenyzőit és gratulált nekik, ekkor érezte, hogy Dórihoz egy kicsit máshogy viszonyul, mint a többiekhez. Jenőék azóta már házasok és közös gyermeküket nevelik.

Halász Vivi és Kővári Viktor

Az Exatlon harmadik évadának bajnoka és kihívója 2022-ben jelentette be, hogy egy párt alkot. A szerelmesek nagyon boldogok együtt, amit a közös fotóik is jól tükröznek, ám a rajongóik már régóta sejthették, hogy több lehet barátságnál a két versenyző között. Vivi és Viktor ugyanis sok időt töltött egymás társaságában, ám akkor még csak barátként hivatkoztak egymásra. Most viszont már jegyben járnak!