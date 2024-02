„Juj, de jó!” – Krausz Gábor közös fotóval erősítette meg a hírt

Krausz Gábor a Dancing With The Stars 4. évadának győztese újra a TV2 kameráinak kereszttüzében! A népszerű séf Instagram-oldalán erősítette meg a hírt, mely többek közt a Wikipédián is olvasható: jön a Séfek séfe következő évada.

Krausz Gábor Mikes Annával győzött a Dancing With The Stars-ban. Vajon a Séfek séfe idei, hatodik évadában is tarolni fog? (Fotó: tv2)

„Forog a 6. évad”

– írta Gábor, és egy közös képet is megosztott, melyen Ördög Nóra műsorvezető társaságában látható a három séf: Krausz Gábor, Wolf András és Womberg Frigyes.

A rajongók teljesen tűzbe jöttek, Krausz Gábor Instagram-oldalát elborította a kommentcunami. A rengeteg hozzászólásból párat idézünk:

„Juj, de jó!”

– lelkendezett az egyik rajongó.

„Végre már! Most a régi évadot nézem a superTV2-n. IMÁDOM! Remélem, ebben az évadban a te csapatodból fognak nyerni!”

– árulta el a kívánságát egy másik hozzászóló.

„Gábor! Jó látni hogy mosolyogsz”

– jegyezte meg egy kommentelő.

„Na, már várjuk. Imádom. Én az ismétlésnek az ismétlését is nézem”

– árulta el a műsor egyik szerelmese.

„Imádom! Akárhányszor nézlek Titeket, legalább 5 kg-ot hízom! Csodás ételek! Csodás tanácsok!”

– vallotta be egy szimpatizáns.

„Remélem, lesz olyan évad is, hogy dancinges táncosok főznek”

– adott tippet a szerkesztőknek egy rajongó.