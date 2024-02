Kiderült Fülöp herceg utolsó kívánsága: ezt kérte halálos ágyán fiától, Károlytól

Mintha csak tegnap történt volna! Pedig közel három éve, hogy Fülöp edinburgh-i herceg 99 évesen 2021. április 9-én örökre lehunyta a szemét. Ekkor nem csak a nemzetét és családját hagyta hátra, hanem szeretett feleségét, II. Erzsébet királynét is, akivel 73 évig voltak házasok. Fülöp herceg élete párja mellett, békésen szenderült örök álomra. Ám halála előtt egy szívbemarkoló utolsó kívánságot fogalmazott meg fia, Károly felé.

Károly rendkívül érzelmes állapotba került apja kívánságát követően (Fotó: AFP)

Katie Nicholl királyi szakértő II. Erzsébetről szóló könyvéből sok részlet kiderül Fülöp halálával kapcsolatban. A királyi család követői például megtudhatták, hogy a királyné végig Fülöp mellett volt, olvasott neki, zenét játszott neki, és együtt végiglapozták a közös családi albumaikat is. Erzsébet mellett az utolsó pillanatokban ott volt Károly is, akitől apja, utolsó kívánságaként a következőt kérte:

Bármit is teszel, bárhogy is lesz, ígérd meg, hogy mindig is gondoskodni fogsz az édesanyádról!

– derült ki a könyvből, mely azt is leírja, hogy III. Károlyt, akkor még Wales hercegét mélyen megérintették édesapja szavai. Fülöp halála után Károly így nyilatkozott:

Szeretett édesapám egy nagyon különleges ember volt, akit rendkívül meghatott volna az emberek halála utáni reakciója és szavai, melyekért magam és a családom is rendkívül hálás. Ezek ugyanis segítenek nekünk elviselni a veszteségünket ezekben a rendkívül szomorú időkben.

Gyászuk során Vilmos herceg is nyilvánosan szólt. Elmondta, nagyon szerencsének érzi magát, hogy felnőttkora során is végig mellette volt a nagyapja, és azt, mennyit segített számára a nehéz időkben. Azért is köszönetet mondott, hogy még Katalinnak is volt kellő ideje megismerni Fülöp herceget. Vilmos megígérte, örökké őrizni fogja nagypapája emlékét, és bizton állítja, hogy a gyermekei, György, Sarolta és Lajos is tovább vigyék majd dédnagypapájuk örökségét – írja a Mirror.

A nagypapám egy rendkívüli férfi volt, egy rendkívüli generáció tagja. Katalin és én akarata szerint cselekszünk majd, és mindenben támogatjuk a királynőt az elkövetkezendő években. Hiányzol, nagypapa

– búcsúzott.