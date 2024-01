Köllő Babett és Pamela Anderson akár ikrek is lehetnének – Döbbenetes fotót posztolt a TV2 sztárja

Akármikor is jelenik meg a TV2 képernyőjén Köllő Babett, az biztos, hogy mindent beragyog a szépségével. Nem véletlenül rajonganak érte ennyien, hiszen nem csupán humoros, empatikus és szórakoztató, hanem hihetetlenül gyönyörű is – A Sztárban Sztár leszek!-ben is rendszeresen elkápráztatta a közönséget a különböző ruhakölteményekben.

Köllő Babett / Fotó: MG

Sokak szerint Köllő Babett kísértetiesen hasonlít a Baywatch vadító sztárjára, Pamela Andersonra. Ez egy hatalmas megtiszteltetés, hiszen az egykori Playmate egy igazi szexszimbólumnak számít, akiért most is teljesen odavannak a férfiak az egész világon.

Most ismét egy olyan képet osztott meg a közösségi oldalán Köllő Babett, amivel rendesen sikerült felkavarnia az állóvizet, ugyanis a kommentelők szerint még sosem volt annyira Pamela Andersonos, mint most – mondani sem kell, csak úgy özönlöttek a dicsérő, olvadozó hozzászólások a híresség posztjához.

Kis Pamela Anderson

– írta egy kommentelő.

Köllő Babett valóban nagyon hasonlít itt Pamela Andersonra, bár biztos akadnak olyanok, akik annyira imádják a Sztárban Sztár leszek! ítészét, hogy azt mondják, inkább Pam hasonlít rá:

Így néz ki Pamela Anderson, hátha valaki elfelejtette volna: