Agárdi Szilvi balesetet szenvedett: elgázolta egy autó

Hoppá! Nem egy, de mindjárt öt dolgot is elárult magáról Agárdi Szilvi, amit – állítása szerint – nem tudhattál. Márpedig ha ő mondja, akkor ezekről korábban még biztos nem beszélt a médiában a csodálatos hangú, vak énekesnő, a Csináljuk a fesztivált! című zenés show-műsor nyolcadik évadának győztese.

Agárdi Szilvi bevallotta: korábban elütötte egy autó (Fotó: Kovács Tamás / MTI)

„Nem Szilvia az eredeti nevem, hanem valami teljesen más. Kitaláljátok, melyik az a név?”

– közölte friss videójában az énekesnő az Instagram-oldalán. Bár a rajongók részéről több tipp is érkezett (Erika, Emese) Szilvi bejegyzésére az üzenőfelületen, az énekesnő egyelőre nem árulta el az eredeti nevét.

„Képzeljétek el, hogy tudok írni. És tényleg, ugyanis emlékszem a betűkre, hogy hogyan is néznek ki […]”

– mesélte Agárdi Szilvi, aki egy aggasztó titokról is lerántotta a leplet:

„Sajnos ütött már el autó, ez még régebben volt.”

– árulta el az énekesnő, bár részleteket nem mesélt.

Szilvi továbbá azt is elárulta, utálja a kelbimbót, és nem akart elkezdeni tiktokozni, de rávették, és most már egyáltalán nem bánja.

Az Agárdi Szilvi öt titkát felfedő videót IDE kattintva tudod megnézni!