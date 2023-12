Ördög Nóra lenyűgöző családi pillanatokat osztott meg a követőivel, mindenkinek karácsonyi hangulata lesz ettől

Ördög Nóra az ország egyik legismertebb és legnépszerűbb televíziós műsorvezetője, aki folyamatosan hatalmas sikereket ér el a TV2-n. Legutóbb nem műsorvezetőként, hanem zsűritagként jeleskedett a Dancing with the Stars-ban, ahol a szépségével is lenyűgözte a nézőket, egészen különleges ruhadarabokat viselt.

Ördög Nóra / Fotó: Szabolcs László / Metropol

Ördög Nóra és Nánási Pál boldog házasságban élnek, két gyermeket nevelnek közösen. Aki követi őket, illetve nézi a vlogjaikat, az láthatja, hogy milyenek a családi hétköznapjaik, a műsorvezető pedig most egy igazán különleges videót osztott meg a közösségi oldalán – szinte mi is úgy érezhetjük a felvétel láttán, mintha ott lennénk velük.

Ördög Nóra megmutatta, hogyan állítják fel a karácsonyfát, illetve a díszítési folyamatot is megörökítette a híresség – ráadásul az egész család segített, a követők pedig végignézhették az egészet.

Ilyen videót nem sűrűn lát az ember, hiszen így nem csupán betekintést nyerhettünk Ördög Nóráék ünnepi előkészületeibe, hanem egy csöppnyi karácsonyi hangulatot is kaptunk a szívünkbe, hiszen elképesztő látni, ahogy az a szép fenyőfa lassan csodálatos karácsonyfává válik – itt lehet megtekinteni a felvételt: