Korda Györgyöt segédmunkásnak szánta az apja – ezt mondta, mikor kiderült, énekes lesz

Egészen hihetetlen: idén 66 éve, hogy színpadon áll Korda György. A énekes most elárulta: szülei segédmunkásnak szánták őt.

Korda Györgynek más pályát szánt az édesapja Fotó: Flajsz Péter

Segédmunkásnak küldte az apja

Az Artisjus-, eMeRTon- és Fonogram-díjas énekes a Petőfi Rádió egyik műsorában idézte fel karrierje kezdetét és azt, hogy reagáltak a szülei mikor közölte: énekesi pályán látja magát. Az adásban bevallotta, nem volt szorgalmas diák, ezért édesapja segédmunkásnak küldte el, de hamar kiderült, hogy nem neki való ez a szakma.

„Előálltam, hogy valójában énekes szeretnék lenni. Mire apám azt mondta nekem: »Fiam, a mi családunkban egészen eddig csak becsületes emberek voltak.« A felmenőim között nem találunk művészeket, mégis ez a hivatás vonzott engem. A sorkatonaság után már biztosan tudtam, hogy énekelni fogok, és meg kell találnom az útját annak, hogy kitűnjek a pályatársak közül” – mondta Korda György. Az előadóművész hozzátette, hogy karrierje kezdetén nem volt még televízió, ezért – bár dalait sokan hallgatták – akkoriban még nem ismerték fel őt az utcán.

Pályatársának adta ki magát

„Egyszer bementem egy cukrászdába, köszöntem, majd Németh Lehelként mutatkoztam be. Akkoriban ő egy befutott táncdalénekes volt, és szerettem volna, ha rám is úgy tekintenek” – fogalmazott az énekes, aki hamarosan maga is óriási hírnévre tett szert. Hamarosan 85. születésnapja alkalmából nagyszabású koncertet ad majd.

Feleségével, az örökifjú Balázs Klárival tartják a tempót a fiatalsággal. A zenész házaspár például a népszerű videómegosztón, a TikTokon is aktívak.