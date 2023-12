Kisgyerek került a kiscica mellé Tóth Veráéknál: talpig kékben virít a fotón

Tóth Verától jól tudják a rajongók, hogy nagyon szereti unokahúgát, Hannarózát. Vera bizonyára nem örült húga, Tóth Gabi és Krausz Gábor válásának, ugyanis a két család nagyon jó kapcsolatot ápolt egymással. A Tóth lányok ízlése egy ideig megegyezett, hiszen mindketten sztárséfet szerettek: Vera és Gabi férjeinek - munkájukból adódóan - sok közös témájuk lehetett. Krausz Gábor még ott volt Veráék esküvőjén, majd mikor megnyerte a Dancing With the Starst, a nyakába borulva ünnepelt egykori sógorával.

Vera nagyon szereti a gyerekeket

De azt is tudjuk, hogy Vera a kis Hannarózáért is rajong. Most éppen egy tüneményes képet osztott meg a kislányról, amint újdonsült kiscicájuk mellett üldögél az ablakban, és a havas tájat nézi. A kis Hanni talpig kékben van, még bizony aranyos kis hajcsatjai is kékben virítanak.

