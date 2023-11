Szigorú feltételt szab a család a csepeli Zámbó Jimmy-palota új tulajdonosának

Nemrég röppent fel a köztudatba a hír, hogy Zámbó Jimmy egykori palotáját az interneten árulja a Király családja. A csepeli ingatlan cirka 130 millió forintért hirdették meg. Ennyi pénzért szintén Csepelen kaphatunk egy 200 négyzetméter alapterülettel rendelkező házat, amihez 419 négyzetméternyi telekterület, egy garázs és egy medence is tartozik. A Metropol kiderített pár részletet az ingatlanról, amire tudomásunk szerint hatalmas az érdeklődés.

Zámbó Jimmy eladó palotájára rengeteg az érdeklődő

A relikviák nem eladók

Mint ahogy a hirdetésben is jól látható, a ház rengeteg relikviát tartalmaz Jimmy életéből és fénykorából, de ezek a történelmi jelentőséggel bíró tárgyak nem eladók. A ház eredetileg bútorozatlanul várja új tulajdonosát, de megbeszélés tárgyát képzik az alapvető bútorok, melyeket még maga a legendás énekes is használt.

Fotó: Ingatlan.com

A házat lakják, de azonnal költözhető

Az is kiderült, hogy a házban a mai napig Zámbó Jimmy fia, Adrián és egykori felesége, Zámbó Edit lakik. Kettejük számára ez a ház túl nagy, szinte már bújócskázni is tudnának benne ketten, ezért úgy döntöttek, megválnak tőle, és amennyiben szükséges, a ház szinte azonnal költözhető. Arra is fény derült, hogy az ár minimálisan alkuképes.

Nem múzeumnak szánják

Kiemelt szempont lett az értékesítésnél, hogy a család semmiféleképp nem akar múzeumot a házból, és Jimmy relikviáit sem tennék semmilyen tárlat részévé. Ezért a házat csak lakhatási célra lehet majd használni, és a leendő vevő nem élhet vissza a Zámbó-család hírnevével. Mint kiderült, az ingatlanra hatalmas az érdeklődés, de az olvasók egy részét igazán nem is maga az ingatlan érdekli, hanem az a tény, hogy vajon sikerült-e A Király lelkének eltávoznia az ingatlanból.