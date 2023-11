Ilyen, amikor a táncos és az artista tehenet fej a Farm VIP-ben

Micsoda pörgés! Alighogy hétfőn elindult a Farm VIP negyedik évada: már az első két nap láthattunk küzdelmeket, vitákat és hatalmas csavart is. Igazán izgalmas évadnak lehetünk részesei, akárcsak a versenyzők, akik elkezdtek beleszokni a farm körüli életbe és teendőkbe. Ahhoz, hogy akár egy pohár tejet is igyanak, bizony tehenet kell fejniük, amitől a piros csapat két tagja, Lissák Laura és Rippel Feri nem rémült meg.

Lissák Laura nem félt a tehénfejéstől. (Fotó: Szabolcs László)

Az első tehénfejésük

A Farm lakóinak rengeteg állati nyersanyag áll rendelkezésére, csak az a kérdés, mennyire képesek érte megdolgozni. A Piros csapat tagjai már a harmadik napon belevetették magukat a tejszerzésbe, hiszen kinek ne esne jól egy kis friss tej?!

„Hát ma volt az első reggel, hogy idejöttünk így tehenet fejni” – kezdte Laura a műsorban és megfogta a tehén tőgyét.

„Juj, szerintem itt nagyon sok tej lesz” – mondta Laura, mire Feri arcán nagy mosoly jelent meg és adott egy tanácsot Laurának.

„Mielőtt elélvezne a tehén, rakd be azt a küblit a lába közé” – jegyezte meg Feri, mire Laura felnevetett a félreérthető helyzeten, majd az artista is kezelésbe vette a tehenet – sikerült is megfejnie az állatot.

Feri minden helyzetet kihasznál, ha elsüthet egy jó poént (Fotó: Szabolcs László)

Mintha több hónapja ott lennének

Bár még csak három napot töltöttek el együtt a piros csapat tagjai a Farmon, kezdenek összekovácsolódni. Olyannyira, hogy Laura bevallotta, ő úgy érzi, mintha több hónapja együtt lennének.

„Hát igen, Ferinek vannak ilyen megjegyzései, de amúgy ezen így nem lepődünk meg. Jót lehet nevetni rajta, a feladatok mellett nem siklanak el ezek a dolgok. Pont reggel mondtam Edinának, azt érzem, hogy hónapok óta itt vagyunk, itt élünk, mint egy család” – mondta Laura, aki Ferivel a fejés után végül nem kevés tejet vitt vissza a Piros csapatnak.