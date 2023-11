Puskás Petiék máris bejelentették a következőt: özönlenek a gratulációk

Puskás Peti boldogsága most minden bizonnyal határtalan, hiszen nem olyan rég született meg a gyermeke, aki a Puskás-Dallos Ábel nevet kapta. Ám most van más is, ami miatt örülhet.

Ismét hatalmas öröm érte Puskás Petit – Fotó: Bors

Az énekes az Instagram-oldalán jelentette be, hogy megjelent legújabb dala, a Még most is fáj.

Megjelent legújabb dalunk Trokán Nórival közösen, a Még Most Is Fáj!!! Az egész zenekar és a stáb nevében pedig köszönjük Kulka Jánosnak a szereplést! Megtiszteltetés, hogy forgathattunk veled!

– írta a posztjában Puskás Peti.

A rajongók a bejegyzés alatt nem győztek gratulálni az énekesnőnek, de volt olyan, aki kritikát fogalmazott meg.

„Zseni lett, gratulálok, srácok!!” – fogalmazott az egyik kommentelő.

„Nem lett rossz, de valahogy az eddigiek jobban tetszettek, mint ez” – jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Mutatjuk a videóklipet: