Elolvadunk: Puskás-Dallos Bogiék édes család fotót posztoltak

Szeptember 7-én Puskás-Dallos Bogi világra hozta első gyermekét, Ábelt. Férjével, Petivel nem is lehetnének ennél boldogabbak. Túlzás nélkül ki lehet jelenteni, hogy az énekes házaspár azóta is a fellegekben jár.

Puskás-Dallos Bogi és Peti / Fotó: Bors

Peti nemrég arról is mesélt, mennyire csodálatos érzés számára édesapának lenni. Mint kifejtette közösségi oldalán, amióta megszületett Ábel, csak nézegeti ölelgeti, babusgatja, illetve próbál gondoskodni az anyukájáról is, akit jobban szeret, mint valaha. A kis Ábelről azóta már több édes fotót is megosztottak a büszke szülők, de most egy olyan közös képre álltak össze, amin még szeretett négylábújuk is helyet kapott. Ami nem is csoda, hiszen mindkét énekes nagy állatbarát.

Az idilli fotón Bogi karjában kisbabájuk, Ábel békésen pihen, Peti pedig őszinte csodálattal nézi feleségét és kisfiát, miközben mellette ül hűséges házőrzőjük. A képeket mindketten megosztották az oldalukon.

„A mi kis családunk veled lett teljes” -írta megható fotójához Puskás-Dallos Bogi, amit ide kattintva tekinthetsz meg.

„Gyönyörű kisfiatok van, látszik hogy igazi szerelemgyermek. A kutyus is édes. Legyetek mindig boldogok! ” - írta egyikük.

„Szuper kép. Nyugalmat, biztonságot, szeretetet áraszt! Gratulálok a kisfiúhoz, gyönyörű!” - tette hozzá egy másik.

„Biztosan Nektek is vannak nehezebb éjszakáitok vagy nappalaitok de erről a képről olyan harmónia és nyugalom sugarik, ami csak ritkán jön át egy fényképről” – fűzte hozzá egy harmadik.