Már most élményekkel teszik színesebbé lányuk életét Békefi Vikiék

Békefi Vikinek és Feng Ya Ounak nyár elején született meg a kislánya, Mei Liza. A házaspárnak jelenleg szinte minden perce a pici körül forog, ezért is igyekeznek minél több közös programmal, élménnyel már most színesíteni a kicsi életét. Korábban édesanyja munkahelyét, a Madách Színházat is meglátogatták. De nyár elején már egy rövid, közös nyaralást is beiktattak a magyar tenger mellett, ahova a barátaik is elkísérték Vikiéket.

Igazi álompárként tekintenek a rajongók Vikire és Ya Oura (Fotó: Szabolcs László)

A napokban pedig csak hármasban egy családi kiránduláson voltak, hogy feltöltődjenek. A pihentető hétvégéről egy képet is megosztottak a büszke szülők. A fotón egy borospohár és Viki látható éppen, amint a meleg pezsgőfürdőben puszit ad lánya arcára.

Viki egy rövid szöveget is mellékelt a képhez:

Iszom a bort, ölelem a babámat…” Az első hármasban eltöltött utazásunk csodás volt. Nem mondjuk, hogy annyira kipihentük magunkat, de jó volt kicsit elvonulni így együtt. Apa is (be)puszilta a borocskát

– írta viccesen a színésznő.

Kiakad a cukiságmérő

Viki és Ya Ou egységesen kiveszi a részét a kis Mei Liza körüli teendőkből. Egy hónapja az énekesnő posztolt egy nagyon aranyos videót, ahogy a picit altatják. Mivel mindketten énekesek, nem volt kérdés, hogy saját dalaikat éneklik neki. Így Ya Ou rögtön ukulelét ragadott, és feleségével együtt altatót énekeltek a kislányuknak. Ezáltal egy nagyon megható pillanatot sikerült rögzíteniük, hiszen a büszke apuka érthető módon végig mosolyog a produkció alatt.