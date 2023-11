Heti top: ő lehet Demcsák Zsuzsa eltitkolt fia, G.w.M csúnyán megalázta Kulcsár Edinát

Demcsák Zsuzsa nagy Dancing with the Stars-rajongó, a műsor második évadában Suti András oldalán versenyzett. S bár a nézők nem szavaztak neki túl sokáig bizalmat, de a tánc iránti szeretetén ez mit sem változtatott. A Farm VIP műsorvezetője a 2023-as szériát is nézi, és persze vannak is kedvencei, de igazából mindenkinek szurkol, mert tudja mekkora meló van egy-egy produkció mögött. A táncos show-műsor múlt heti adását a stúdióban izgulta végig, és ha már ott volt, elkapta egy fotó erejéig T. Dannyt.

Az hagyján, hogy idősebb követői nem tudták, ki az oldalán a helyes pasi, valaki a párjának, de többen a gyerekeinek tituálták T. Dannyt és Lissák Laurát. Zsuzsa természetesen nem lepődött meg és nem is lett mérges, kora szerint akár lehetnének is gyermekei a tehetséges fiatalok.

Demcsák fiának nézték T. Dannyt Fotó: Instagram

Súlyos beteg a sorozatsztár

A héten sajnos szörnyű hírrel jelentkezett a közösségi oldalán A rivaldafény ára című sorozat 31 éves színésze, Barton Cowperthwaite. A színész agyában tumort találtak.

Szóval tegnap diagnosztizáltak nálam 2-es stádiumú gliómát. Nagy méretű a daganat. Az egyetlen kezelési mód egy ilyen esetben az agyműtét

– írta a posztjában a színész.

Barton az eredmények ellenére optimistán tekint a jövőbe, elárulta, hogy orvosai bíznak abban, hogy el tudják majd távolítani a daganat nagy részét.

G.w.M megalázta a feleségét

Saját férje alázta meg Kulcsár Edinát Fotó: TV2

Napok óta lázban tartja az internetet Kulcsár Edina és G.w.M új realityműsora, amiből már több epizód is megjelent az előfizetőik számára. A legutóbbi rész igazán különlegesre sikeredett, már csak azért is, mert egy esküvőre is elkalauzolt minket a Kulcsár–Varga család. Egészen pontosan G.w.M testvérének menyegzőjét láthatták a feliratkozók, azonban a rapper elvitte a show-t. Bár hivatalosan kórházban van, a nagy nap miatt igazoltan távol lehetett, és adott is az élvezeteknek. Ám még mielőtt odaértek volna az ünnepségre, kislányukat, Amarát elvitték Edina édesanyjához, aki örömmel vállalta a dada szerepét. Ekkor tett pár csípős megjegyzést a rapper. Állítólag viccből.

Edina tudtára adta, hogy az édesanyja sokkal jobb csaj, mint ő, és jó volna, ha nem féltékenykedne. Különben is, simán odaköltözne az anyukához, és még az sem okozna neki gondot, hogy dirigáljon neki. Mint kiderült, pont úgy, ahogy otthon. Szó szerint nem idézzük, azonban valami olyasmi hangzott el, hogy Krisztina főzzön egy kávét, különben állba vágja.

Gyászol Bagi Iván

Bagi Iván elvesztette a nevelőapját Fotó: Pixabay.com

Gyászol Bagi Iván, hazánk egyik legismertebb és legnépszerűbb írója és humoristája, aki szeretett nevelőapját veszítette el drámai hirtelenséggel. Dr. Rákhely Gábor november 4-én drámai hirtelenséggel távozott az élők sorából, egész életét szerettei és a tudomány szolgálatának szentelte. Halála mindenkit megrendített, mert szerettei igazi „vasemberként” gondoltak rá. A vegyész és biológus képesítéssel rendelkező, molekuláris biológiával foglalkozó nevelőapát nemcsak Bagi Iván, hanem az egész közösség óriási koponyának tartotta. Életszeretetét és kedvességét sokan csodálták, nevelt fia szerint szeretett jókat enni, inni, és az ember mindig önmaga lehetett a társaságában.

Még elköszönni sem tudtam tőle… Derült égből villámcsapásként ért a halála. Különleges és áldott jó ember volt…

– nyilatkozta mély szomorúsággal lapunknak Iván.

Érdekes pletykák keringenek Kiszel Tünde lányáról

Donatella és Dini a parketten Fotó: Markovics Gábor

A Dancing with the Stars szombaton kieső párosa látványosan közel került egymáshoz. Kiszel Tünde lányáról, Hunyadi Donatelláról és Bődi Dénesről van szó, akik között a képernyőn keresztül is érezhető a szenvedély. Viszont arról csak találgatások folynak, mi lehet igazából a két fél között. Korábban még egy képet is közzétettünk, ahol Doni és Dini szinte csókot vált egymással. A műsor nézői sem gondolják, hogy a páros között csak barátság lenne, sőt egyre több fanoldal is létrejött már a médiában, ahol lelkesen összeboronálják őket.

Kiszel Tünde minden adás után Instagramon posztol a lányáról és táncpartneréről. A hétvégén még fanoldalak videóit is továbbosztotta, ami miatt a Metropol arra következtetett, hogy talán igazak a pletykák, és több ez a kapcsolat barátságnál. Az édesanya ellenben ezt finoman megcáfolta.

Nagyon kedvelem Dinit, és szerencsére jól működik a kémia közte és Donatella között, de csak a táncparketten

– állította Kiszel Tünde a Metropolnak.