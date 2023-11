A mesterséges intelligencia nem hazudik: ő világ leggyönyörűbb férfija

A szépség alapvetően relatív, mégis hosszú évszázadok óta kutatják szakértők és laikusok is, az adott korszaknak épp ki és miért lesz a szépségideálja. Dr. Julian De Silva plasztikai sebész nem bízta a dolgot a véletlenre, és az aranymetszés szabályait alkalmazva a mesterséges intelligenciát kérte meg arra, állítsa fel a jelenkor férfi hírességei körében a tíz legszebb sorrendjét. Az MI külön pontozta az egyes „arcszereplőket” – szemek, orr, ajkak, áll – formájuk és elhelyezkedésük alapján, de nézte az egymás közti távolságot és az összképet is, mielőtt megállapította a végső sorrendet – írja a Now I Seen Everything.

10. Idris Elba — 88.01%

A színész nyerte el a toplista legutolsó helyét, annak ellenére, hogy 2013-ban az Essence, 2018-ban pedig a People magazin választotta a világ legszebbjének. Határozott vonalú, szögletes állkapcsával és igéző szemeivel könnyen magára vonhatja a figyelmet, szabályosságuk az aranymetszés tekintetében is értékes pontokat értek, ám az orra kilóg a sorból, így kapott csak 88,01 százalékos értékelést a mesterséges intelligenciától.

9. David Beckham — 88.96%

Az egykori focista neve mellé valószínűleg naponta kerül be a jóképű jelző, de tudományos szempontból is ideálisnak számít: az arca szimmetrikus, az állkapcsa erős, járomcsontjai karakteresek, de ami igazán megfelel az aranymetszés szabályainak, az az orra elhelyezkedése és a szája vastagsága.

8. Hugh Jackman — 89.64%

Akár a jó bor, az ausztrál színész is egyre nemesedik az évek múlásával, pedig eleve remek alapanyagból dolgozott. A lista szereplői közül az ő orra nyerte el leginkább a mesterséges intelligencia tetszését, azonban a szemei túl távol vannak egymástól ahhoz, hogy feljebb léphessen a rangsorban, és az ajkai sem a legtökéletesebbek.

7. George Clooney — 89.91 %

A sármos férfi mintapéldánya az egykori Ross doki, aki erős csontozatával és művészien tökéletes megjelenésével nők ezrei mellett az MI fejét is elcsavarta – azonban a homlokán még lenne mit csiszolni, legalábbis az utóbbi véleménye szerint.

6. Brad Pitt — 90.51%

A szívtipró színészben egyszerre jelenik meg a férfias, már-már vad küllem a kisfiús bájjal, rosszfiús mosolya felett megcsillanó szemei pedig nem egy regényíró fantáziáját megmozgatták már. Az aranymetszéssel operáló mesterséges intelligencia szerint az ő szemeinek távolsága a legideálisabb, viszont az orra formája nem tökéletes, így nem jutott fel a top5-be.

5. Bradley Cooper — 91.08%

A rendezőként is tevékenykedő színész arca több szempontból is hibátlan: a szemeit, az ajkait és az állát is tökéletes helyre és ívben vitte fel az alkotó, de az orr formája itt sem nyerte el az MI tetszését, akárcsak az arcának vonalai.

4. Henry Cavill — 91.64%

Éppen csak lecsúszott a dobogóról a férfiak körében is nagyra értékelt brit színész, akinek markáns álla azonnal magára vonja az emberek – és a mesterséges intelligencia – figyelmét. Ő az első, akinek a homlokával is maradéktalanul elégedett volt az egyszemélyes zsűri, de az ajkai, az orra és a szája közötti távolság és a szemmagasság is összpontszámot ért el. Mégis, ez utóbbiban van a hiba, ami lerontotta a végeredményt: az a két kék szem túl távolra került egymástól.

3. Robert Pattinson — 92.15%

Batman legújabb megformálója minden egyes részkategóriában az öt legszebb között végzett: klasszikus férfiszépség, akinek markáns állvonalával akár üveget is lehetne vágni. A tökéletességhez a mesterséges intelligencia szerint csak egyetlen apróság hiányzik: a teltebb ajkak.

2. Harry Styles — 92.30%

A One Direction énekese 29 éve ellenére nemcsak világhírű, de számtalan nő álmainak netovábbja is, és a mesterséges intelligencia is elégedetten nyalta meg képzelt ajkait, mikor a színészként is próbálkozó művész arcát vette górcső alá – majd sorolta a második helyre a szemei és az álla nem teljes tökéletessége miatt.

1. Regé-Jean Page — 93.65%

A Bridgerton-család széptevője magabiztosan húzta be az aranyérmet, arca arányaival ő lett a világ leggyönyörűbb férfija. A plasztikai sebész úgy magyarázta az MI döntését, hogy a klasszikus arcvonások és a mélybarna, tökéletesen pozícionált, egymástól ideális távolságban villogó szemek mindenben megfelelnek az aranymetszés előírásainak. És mi hiányzott volna a száz százalékhoz? Egy keskenyebb, rövidebb orr.