Tóth Andi őszintén kitárulkozott, amitől a követők álla is leesett - Fotók!

Szeretem a barnát. Barna a hajam, barnás a szemem, a bőröm akkor a legboldogabb, ha megpirította kicsit a nap. A sminkben a barna a kedvencem. A ruháim 70%-a pedig a föld rengeteg árnyalatában pompázik. A kiskutyám is barnás. Bak vagyok, ami FÖLD jegy. Félek a magasban és úszni sem tudok. Munkacentrikus vagyok és szörnyen kemény, ha csak a bizalmamba nem fogadtalak. Viszont csak egy esélyt kapsz. Sosem felejtek és sosem unatkozom. A haragom a csend, a szeretetem viszont mindent elsöprő. Viszont nagyon kevés lehetőségem van megmutatni. Sőt, annyira vigyázok magamra, hogy nem is adok lehetőséget arra, hogy bánts. Azt hiszem bakabb már nem is lehetek