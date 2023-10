Évekig harcban állt egymással Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger - ez az ember békítette ki őket

Ma már ezt talán nehéz elhinni, de még a nyolcvanas években kifejezetten utálta egymást Sylvester Stallone és Arnold Schwarzenegger, amikor még mindketten a karrierjük kezdeti szakaszában jártak. Az ellenszenv állítólag akkora méretet öltött, hogy jó ideig egy helyiségben sem voltak hajlandók tartózkodni a másikkal.

Fotó: ROLF VENNENBERND

Az okot utóbb abban látták, hogy azokban az években mindketten nagyon hasonló kaliberű filmekben játszottak, nagyon hasonló karaktereket: kőkemény, izmos, legyőzhetetlen. Ez rivalizálásra sarkalta őket, ami nem volt egy egészséges dolog. Szerencsére később sikerült rendezniük a kapcsolatukat, és a mai napig jó barátok - Schwarzenegger egy nemrégiben tartott beszédében azt állította, ezt a híres hollywoodi ügyvédnek, Jake Bloomnak köszönhetik.

Arnold Schwarzenegger made peace with arch-rival Sylvester Stallone thanks to legendary Hollywood lawyerhttps://t.co/jmqIkCGhFT — Alvi (@alvi_alvisyauqi) October 22, 2023

Jake Bloom szeptember 7-én hunyt el, az emlékére ezen a héten tartottak egy ünnepséget: az egykori Terminátor itt elmesélte, mennyire dühös volt annak idején, amikor megtudta, hogy Bloom mindkettőjüket be akarja vonni tulajdonosként egy üzletbe, a Planet Hollywooddal kapcsolatban. Ez egy tematikus étteremlánc, amelyet Hollywood népszerű ábrázolása ihletett, és még 1991-ben indult el New Yorkban. A beszervezett színészeket egy munkavállalói részvénytulajdonosi terven keresztül fizették a megjelenésükért és a reklámozásért - annak idején Schwarzenegger, Bruce Willis, és, Bloom javaslatára, Stallone támogatásával indult el. Az ügyvéd akkor meggyőzte az akciósztárt arról, hogy az üzlet szempontjából fontos az, ha Stallone is "kap egy szeletet a tortából". A közös munka kedvezően alakította a két filmsztár kapcsolatát, és végül szoros barátságot kötöttek. Arnold Schwarzenegger szerint ezért Bloomnak tartoznak hálával, aki annak idején rávette őket, dolgozzanak együtt - írta meg a Page Six.