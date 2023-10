Mélyponton van Harry és Meghan, kiszivárogtatták az üzeneteiket

Harry herceg és Meghan Markle Harlem egy aik iskolájába szervezett látogatást egy hétéves gyerekekből álló osztályba még 2021-ben. Az egyeztetésekről most kiszivárogtatott e-mailezések alapján az oktatókkal, sőt a gyerekkel is aláírattak egy titoktartási nyilatkozatot arról, hogy beleegyeznek a forgatásba, de a projektről nem beszélhetnek és semmi negatívat nem mondhatnak róluk. Az is meg volt tiltva, hogy bárki posztot tegyen közzé az eseményről a közösségi médiában.

A pár ellenszenves döntést hozott. (Fotó: Instagram)

A pár produkciós cégének, az Archewell Productionsnek az alkalmazottai igyekeznek minél előnyösebben feltüntetni a párost. Mint kiderült, beleszólhattak abba is, hogy melyik iskolát keresik fel, de több sajtóközleményt is átszerkesztettek, hogy a programok „tartalmasabbnak” tűnjenek. A csapatnál a látogatás során felmerült, hogy a megfelelő összhatás érdekében lecseréltetik a szőnyegeket és a párnákat a választott intézményben. A forgatócsoport mindent elkövetett, hogy ezek ellenére a látogatás „természetesnek” tűnjön. Harry és Meghan egyébként a Netflix-dokumentumfilmjükhöz forgattak a leginkább alacsony jövedelmű családok gyerekeit oktató intézetben.

A látogatás során Meghan a gyerekkönyvét, a The Bench-et olvasta fel, amiből arra lehet következtetni, hogy az egész akció a könyvének népszerűsítését szolgálta.