Csősz Bogi nem pihen: két luxusszálloda felújítása között horrorfilmet forgat

Csősz Boglárka mindig is több vasat tartott a tűzben, így most sem unatkozik: luxusszállodákat újít fel, filmet forgat, és még a holisztikus gyógyításba is beleásta magát.

Csősz Boglárka több vasat tart a tűzben (Fotó: Ádám János)

Jóganagykövet üzletasszony

Jövő kedden Budapestre érkezik dr. Dorjee Rapten, aki a tibeti dalai láma egészségügyi tanácsadója, a holisztikus gyógymód, a hagyományos tibeti orvoslás szakértője. Csősz Boglárka üzletasszony fogadja őt, aki maga is a jóga, a meditáció és az egészséges életmód híve. A színésznőként is ismert üzletasszony egészen fiatalon, 18 évesen találkozott a spiritualitással, mára a mindennapjai része a meditáció és a jóga.

„Hiszem azt, hogy mi magunk teremthetünk az energiáinkkal, a gondolatainkkal, és hogy összefügg a mentális és a fizikai jóllét” – fogalmazott a Metropol felkeresésére Boglárka.

„Igyekeztem minden lehetséges területét megvizsgálni a spiritualitásnak, ráadásul energikusnak születtem, lételemem az alkotás és a mozgás. Mostanában a luxusszállodák felújításával is foglalkozom, például a nemrég megnyílt W Budapest szálloda belsőépítészeti megoldásait is mi kiviteleztük a török partnereimmel” – mesélte tovább az üzletasszony, aki a színésznői ambícióit sem hagyta hátra.

Nem csak a külsején dolgozik sokat, a belső egyensúlyért is sokat tesz (Fotó: Végh István)

Horrorfilmben tűnik fel

„Újra filmet forgatok: egy horrorfilmben láthatnak hamarosan a mozirajongók. Éppen ezért óriási logisztikát igényel, hogy mindenhol ott legyek, és a maximumot tudjam nyújtani. Élvezem, amit csinálok, ez feltölt, de sokat kivesz azért. Nem mondhatom a partnereimnek, hogy most itt nem tudok figyelni, mert másik területen alkotok. Éppen ezért is fontos nekem, hogy mentálisan is töltődjek, el tudjak csendesedni. Mivel az Indiai Nagykövetség jóganagykövete vagyok, gyakran összekapcsolódom ilyen eseményekkel. Dr. Dorjee Rapten Neshar több mint három évtizede kutatja, fejleszti a gyógyítást támogató szakmai tudását, nagyon jó lehetőség, hogy a cukorbetegséget, asztmát, vagy akár a rákbetegségeket jobban megértsük, holisztikusan segítsük a testünket a gyógyulásban. A doktor úr segít megtanulni, hogyan kapcsoljuk össze a teljes szervezetünket, a mentális funkciók hogyan segíthetik a fizikai gyógyulást. Mindenképpen érdemes meghallgatni az előadását, és most ráadásul személyes konzultációra lehet hozzá jelentkezni, ami ritka lehetőség. Nagyon várom a találkozást!” – ismerte el a sokoldalú nő.