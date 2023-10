„A saját apámtól még jobban fájt” – Britney Spears döbbenetes bejelentést tett

Britney Spears végre elárulta, miért borotválta le a fejét 2007-ben. A pophercegnő a The Woman In Me című, hamarosan megjelenő memoárjában beszélt arról az időszakáról – írja a The Sun. Döbbenetes bejelentést tett, úgy tűnik, az édesapjában is nagyot csalódott.

Britney Spears – Fotó: AFP

„Végre itt az ideje, hogy beszéljek, a rajongóim megérdemlik, hogy közvetlenül tőlem hallják az igazságot. Nincs több összeesküvés, nincs több hazugság, csak én vagyok a múltam, a jelenem és a jövőm ura. Rengetegen foglalkoztak velem, amikor felnőttem, tinédzser korom óta az emberek megmondták, mit gondolnak a testemről. A fejem leborotválásával próbáltam visszavágni. De a gyámság alatt megérttették velem, hogy azoknak az időknek vége. Meg kellett növesztenem a hajam, korán lefeküdnöm, és minden gyógyszert bevennem, amit mondtak – mondta az énekeső, aki folytatta. – Rosszul esett, amikor a sajtóban kritizáltak a testem miatt, de a saját apámtól még jobban fájt. Többször is azt mondta, hogy kövér vagyok, és mit kéne tennem.”

Britney Spears finally reveals why she shaved her head in 2007 pic.twitter.com/nP9lestNow — Daily Pinpoint (@DailyPinpoint) October 17, 2023

Britney 2007-ben elvált a férjétől, Kevin Federline-tól, és két gyermeke felügyeleti jogát is elvesztette. Még abban az évben megjelent Kevin házánál, és követelte, hogy láthassa fiaikat, de a férfi állítólag visszautasította. Az exével történt veszekedése után Britney egy Los Angeles-i fodrászszalonba ment, ahol teljesen leborotválta a fejét. Ezután az énekesnő gondnokság alá került, apja, Jamie felügyelte a pénzügyi és személyes vagyonát – ez 13 évig tartott.

Britney Spears 2021. november 12 óta újra önállóan rendelkezik az élete és karrierje felett. Úgy tűnik, ismét válás előtt áll.