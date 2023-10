Eltitkolt gyerek, nyitott kapcsolat, megcsalások - mocskos részletek derültek ki Arnold Schwarzenegger életéről

Arnold Schwarzenegger testépítőből lett színész, majd politikus, és míg a filmvásznon rendszerint a marcona, de megbízható férfi karakterét alakította, addig a magánéletében már messze nem volt ilyen példamutató. A Mirror összefoglalta mindenki kedvenc Terminátorának viharos kapcsolatait.

Schwarzenegger 1986-ban költözött az Amerikai Egyesült Államokba, ahol hamarosan megismerkedett egy egyetemista lánnyal, Barbara Outlanddel, akivel hamarosan egymásba is szerettek. Ugyan hat évig voltak együtt, de Barbara szerint már rég nem ő volt a legfontosabb a férfi életében: míg ő esküvőt és gyerekeket akart, addig Schwarzenegger a testépítésben akart sikereket elérni.

A szakítást követően Schwarzi egy fodrászban, Sue Moray-ben talált párra, ám abban a kezdet kezdetén megegyeztek: nyitott kapcsolatban fognak élni. A nő visszaemlékezései szerint mikor a férfi Hollywoodban tartózkodott, akkor az ő házában éltek, csak egymással törődtek, de amint Schwarzeneggernek el kellett utaznia, mindketten más szeretők után néztek, míg újra együtt lehettek.

Ennek a sikamlós viszonynak az vetett véget, hogy Schwarzenegger megismerte Maria Shrivert, akit később feleségül is vett, és akitől négy gyermeke született. Ekkora azonban már a férfit felfedezte magának a filmvilág, a Terminátor révén egy csapásra világhírűvé vált, és a szakma nyújtotta kísértéseknek nem bírt ellenállni. Később beismerte, hogy a Vörös Szonja forgatása során viszonya volt a film női főszereplőjével, Brigitte Nielsennel, és a pletykák szerint más nőkkel is megcsalta a feleségét. Maria azonban mégis kitartott a férje mellett - mígnem megtudta, hogy a házvezetőnőjük is a szeretője volt, ráadásul a kapcsolatból egy gyerek is született.

Schwarzenegger 1996-ban kezdett kavarni Mildred Baenával, aki öt nappal azt követően adott életet egy fiúnak, hogy Maria világra hozta a negyedik gyereküket. Mildred azonban hosszú évekig tudta titkolni, ki a fia apja, ám amikor Joseph 13 éves lett, már annyira hasonlított Schwarzira, hogy hiába próbálták volna tagadni a viszonyt. Maria ekkor, 2011-ben adta be a válókeresetet.

Schwarzenegger azonban nem kesergett sokáig, már 2013-ban megismerte Heather Milligan terapeutát, aki ugyan 28 évvel fiatalabb nála, a jelek szerint meg tudta szelídíteni a csapodár hírességet, kapcsolatuk ugyanis azóta is stabil, rendszeresen együtt jelennek meg a fotósok előtt.