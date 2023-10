Ma 39 éve mutatták be, ezt a filmet biztosan te is ismered

Egy ijesztően közeli jövőben a mesterséges intelligenciával rendelkező számítógépek fellázadnak, és az emberiség elpusztítására törekednek. Újabb és újabb harci robotokat fejleszt ki a Skynet nevű szuperszámítógép, hogy megnyerhesse a háborút. Vannak köztük emberszerűek, olyanok, mint egy kísérteties krómozott csontváz, kiborgok élő hússal és szövetekkel és óriási lánctalpas tankok is. Ugye ismerős a történet?

Fotó: Collection ChristopheL via AFP

A Terminátor című filmet 1984. október 26-án mutatták be. A film a folytatásaival együtt azóta kultuszfilmmé vált. A történet arról a Terminátorról (Arnold Schwarzenegger) szól, akinek missziója a lázadók vezérének az anyját megölni 1984-ben, még fia születése előtt. Az ellenállók is visszaküldik az időben saját harcosukat, Kyle Reese-t (Michael Biehn), hogy védje meg az anyát, Sarah Connort (Linda Hamilton). A két fémakarat kegyetlenül összecsap.

162 éve mutatták be a telefont

Johann Philipp Reis német fizikus 1861. október 26-án mutatta be az első telefont. A hangok elektromos közvetítésére szolgáló eszközt találta fel, amit elnevezett telefonnak.

Fotó: Photo12 via AFP

Frankfurt am Mainban, a fizikai egylet ülésén mutatta be készülékét, ami a zenét jobban közvetítette, mint a beszédet, így nem terjedt el. Az első használható telefonra 1876. 02. 14-én az amerikai Alexander Graham Bell jelentett be szabadalmat, és egy 8,5 km hosszú próbaszakaszt készített el. A telefon felfedezésének alapja a hanghullámok elektromos rezgéssé való átalakíthatósága és az a lehetőség, hogy elektromos vezetékeken keresztül közvetíthetők.

Kökény Attila-koncert lesz ma az Orfeumban

Ma este 20 órakor az Orfeumban – Erzsébet körút 43–49. – Best of Kökény Attila című est lesz. A népszerű előadó zenekara kíséretében legismertebb dalaiból és kedvenc előadói számaiból válogat. A 2010-es év férfi hangja, televíziós produkciók szereplője, zsűritagja eddig még csak vendégként járt az Orfeumban, most azonban saját estjére várja a vendégeket. Megannyi saját szerzeménye, fantasztikus dalai, magával ragadó személyisége, előadásmódja garancia a minőségi szórakozásra.

Kellemes hőmérsékletű nap várható

Ma, a hajnali csípős hideg után, napközben a koponyeg.hu előrejelzése szerint igazán kellemes, 20 fok körüli idő várható. Igaz, nem lesz zavartalan a napsütés, sőt időnként záporok, zivatarok is tarkíthatják az időjárást. Másnap, október 27-én már sokkal hűvösebb idő várható, ekkor már csupán 15 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála, és esős nap várható.

Ideiglenes forgalomkorlátozások

Delegáció miatt ideiglenes forgalomkorlátozás lesz 2023. október 25–27. között Budapest V. és XIII. kerületében. A Budapesti Rendőr-főkapitányság értesíti a járművezetőket, hogy az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén.

Tilos megállni:

2023. október 26-án 8 órától 15 óráig Budapest V. kerületében a Szalay utca páros oldalán, a Vajkay utca és a Kossuth tér között.

2023. október 26-án 16 órától 22 óráig Budapest XIII. kerületében a Carl Lutz rakparton, a Katona József utca magasságában 50 méter hosszan.

Véradásra hívnak!

Ma az alábbi budapesti helyszíneken lehet vért adni:

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ

Időpont: 7–19 óra

Helyszín: 1113 Budapest, Karolina út 19–21.

Magyar Vöröskereszt Székház

Időpont: 11–18 óra

Helyszín: 1051 Budapest, Arany János utca 31.

Sugár Üzletközpont II. emelet

Időpont: 12–17.30 óra

Helyszín: 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Europeum Plaza

Időpont: 14–18 óra

Helyszín: 1088 Budapest, Blaha Lujza tér 5.