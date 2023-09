Végre kitálalt a legjobb barát: ez állhatott valójában Elvis Presley halála mögött

Elvis Presley halálát mindig valamilyen rejtélyes titok övezte. Ennek hátterében talán az áll, hogy már életében igazi legendává vált, és a legendás alakokat sokszor csodás tulajdonságokkal ruházzuk fel, s halálukhoz is csodákat kötünk. Bár van egy hivatalos álláspont, Elvis halálának történetével sokan nem értenek egyet: egyesek úgy gondolják, megölték, mások összeesküvés-elméletet látnak mögötte, de olyanok is vannak, akik szerint csak megjátszották a halálát, és ma is él. Most azonban kitálal az igazságról Jerry Schilling, Elvis legjobb barátja.

Elvis Presley-t azóta is nők milliója siratja

Elvis Presley-ből soha nem elég! Soha nem elég a zenéiből, soha nem elég a fotóiból, és soha nem elég az izgalmasabbnál izgalmasabb történetekből az életéről. Minden egyes új információ hatalmas kincs a rajongóknak, éppen emiatt nagy népszerűségnek örvend Jerry Schilling, hiszen legjobb barátjaként számtalan sztori ismerője.

Most újra mély beszélgetésbe bocsátkozott Elvisszel kapcsolatban, és több érdekes dolgot megemlített. Elmesélte például, hogy 12 évesen ismerkedtek meg egymással. Elvisnek akkor jelent meg az első dala, felvették a kislemezét, és elkezdték a rádióban játszani. Elvis akkor 19 éves volt, és kiugrott Memphisben focizni egyet, ahol Jerry is rúgta a bőrt. Itt találkoztak, és szinte azonnal összebarátkoztak. Az ifjú zenész szerette Jerry társaságát, és hamarosan ő lett a legfőbb bizalmasa.

Elvis egy nap azt mondta nekem, hogy menjek vele dolgozni, és amikor megkérdeztem, hogy mikor, azt mondta, most rögtön. Csak pár percem volt elmagyarázni az apámnak, hogy végzősként nem fejezem be a középiskolát, nem megyek egyetemre, hanem felszállok egy buszra, és meg sem állok Los Angelesig

- mesélte, amit a Mirror emelt ki.