Megdöbbentő titok derült ki: öngyilkos lett Elvis, mert túl sok fiatal szeretője volt

Elvis Presleyt annyira gyötörte a bűntudata, amiért annyi fiatal szeretője volt, hogy "egyszerűen nem tudta folytatni" - állítja mostohatestvére. A Rock n Roll királyáról szóló új dokumentumfilmben Elvis tinédzserekkel való feltételezett kapcsolatai derültek ki. Állítólag a tinédzserlányokkal való szex miatti bűntudat volt az oka annak, hogy megölte magát.

Fotó: Zuma/ Northfoto

Állítólag Elvis többször viccelődött azzal, hogy "a 14 az új 20". Ez azonban azt jelentette, hogy ha kiderülne, hogy 14 éves lányokkal szexszel, legalább 20 év börtönt kapna érte. Az őt ismerők viszont azt mondják, még ez sem volt elég fenyegető számára, hogy megállja a tinik kergetését.

David Stanley, Elvis mostohatestvére azt állítja, az énekes rettegett attól, hogy a megszállottságát hamarosan leleplezik, ez a félelem pedig eluralkodott rajta és végül önkezével vetett véget az életének.

David az 1970-es években Elvis kíséretének tagja volt. Gracelandben volt azon a napon, 1977 augusztusában, amikor Elvis mindössze 42 évesen meghalt. A sztár szívrohamban halt meg, amelyet kábítószer-túladagolás okozott.

Undorodtam attól, hogy rajongott a 15-16 éves lányokért. Mondtam neki, hogy csoda, hogy nem bukik le. A pénze, a hírneve és a karizmája miatt megúszta a dolgokat, mások az ő dolgaiba mind belebuktak volna. Előre eltervezte, hogy beveszi azokat a gyógyszereket, amelyek megölték. Szerelem, fájdalom, kiszolgáltatottság - egyszerűen nem bírta már tovább

- nyilatkozta Stanley.

A dokumentumfilmben számos nő is megszólalt, akik állítják, Elvis megkörnyékezte őket, amikor tinik voltak. Jackie Rowland elmesélte, mindössze 13 éves volt, amikor beleszeretett az énekesbe. Az anyjával egyezséget kötöttek, hogy ha lefogy, akkor elmehet egy koncertre. De ennél is jobb dolog történt. Miután egy év alatt lefogyott, az anyja írt Elvisnek, hogy mennyire inspirálta a lányát, aki ezért meghívta őket magukhoz. Így nemcsak Elvisszel, de a szüleivel is találkozhattak. Amikor a két család találkozott, Elvis állítólag magához húzta Jackie-t és elkezdte harapdálni a fülét és nyalogatta a nyakát. Jackie rá is szólt Elvisre, aki erre odafordult Jackie édesanyjához és ennyit mondott: "mi van a maga lányával? Olyan fura!"