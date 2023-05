A pénz beszél: megállapodás született Elvis Presley lányának végrendeletéről

Elvis Presley lányának halála után azért mentek ölre a rokonok, mert a végrendelete kizárta az énekes volt feleségét az örökségből. A 77 éves özvegy ügyvédei ezért megtámadták a hagyatéki eljárás érvényességét. Azt állították, hogy az elhunyt aláírását meghamisították, és a dokumentumot közjegyző sem hitelesítette.

Fotó: Pixabay

A per a nyilvánosság kizárásával folyt, a pontos részleteket nem lehet tudni, de a TMZ úgy értesült, hogy a felek jogi csapata kedden megegyezésre jutott. A lap információi szerint Priscilla Presley sikerrel járt: milliókat ítéltek meg neki. Az örökség magában foglalja a rock and roll királyának gracelandi kastélyát és az Elvis Presley Enterprises-részesedését is, minden bizonnyal ezek sorsáról is megegyezett az ex-feleség az unokával.

Elvis egyetlen gyermeke idén januárban halt meg, és hagyatéka gyermekeire szállt volna. Eredetileg legidősebb lánya, a 33 éves Riley lett volna az egyedüli örökös, miután a testvére, Benjamin 2020-ban öngyilkos lett. A mostani megegyezés azonban felülírja Priscilla végakaratát.