Nem tud békében nyugodni Elvis Presley egyetlen lánya: áll a bál Lisa Marie Presley végrendelete körül

Nem akarnak csitulni a kedélyek a január 12-én elhunyt Lisa Marie körül, halála óta ugyanis ismét rendszeres téma a újságok címlapjain, és nem éppen azért, hogy életben tartsák az emlékezetét. Egyre több szennyest teregetnek ki Elvis Presley lányáról, többek között már azt is kiderítették, hogy az utóbbi időben végbement drasztikus fogyása és az opiodiokra való visszaszokása okozhatta Lisa Marie Presley halálát, most pedig édesanyja, Priscilla Presley borzolja a kedélyeket.

Lisa Marie Presley Fotó: Jon Kopaloff/Getty Images

Az ok pedig igen egyszerű: Priscilla nem tudja elfogadni, hogy nem örökölt semmit sem a lányától, ezért megkérdőjelezte Lisa Marie végakaratának a hitelességét.

Egészen pontosan annak az egyik módosítását, melyet még 2016-ban vettek bele, ami teljesen kizárja őt Elvis Presley hagyatékának kezeléséből. A legfelsőbb bíróságra benyújtott iratok szerint Priscilla Presley csak egyetlen gyermeke halála után szerzett tudomást a szóban forgó változtatásról, ami alapján Lisa Marie Presley gyerekei, Riley és Benjamin Keough (Benjamin még 2020-ban, 27 éves korában elhunyt) öröklik a vagyonkezelői szerepet – számolt be róla a BBC.

A gyászoló édesanya azzal érvel a bíróságon, hogy a módosítást nem kézbesítették neki még lánya életében, ezt pedig a végrendelet kifejezetten megköveteli. Sőt, még ennél is tovább ment: azt is problémának nevezi meg, hogy Lisa Marie Presley a dokumentumban hibásan írta le az anyja nevét, valamint az aláírása is szokatlan, „nincs összhangban a megszokott aláírásával”. Ráadásul a módosítást még tanúk és közjegyző sem igazolta.