Nincs megállás... 27 évnyi frigy megy a levesbe - újabb sztárházasság ért véget

Áldottak vagyunk, hogy férjként és feleségként közel három évtizedig együtt élhettünk egy csodálatos, szeretetteljes házasságban. Az utunk most változóban van, és úgy döntöttünk, különválunk, hogy egyénileg is fejlődni tudjunk. A családunk volt és mindig is az lesz a legfontosabb számunkra. Hálával, szeretettel és kedvességgel vállaljuk ezt a következő fejezetet. Nagyra értékeljük a megértésüket a magánéletünk tiszteletben tartása terén, miközben családunk végigkíséri ezt az átmenetet mindannyiunk életében